Volit novináře každé čtyři roky? ‚Chtěl jsem jen přilákat pozornost,‘ říká komunista Filip k návrhu

Předseda KSČM Vojtěch Filip v pondělí oznámil, že přes léto plánuje připravit zákon, podle kterého by novináři museli podávat majetková přiznání. Navrhl také, že by se měli novináři „podvolit volbě" každé čtyři roky. Ve Dvaceti minutách Radiožurnálu ale přiznal, že výrok nemyslel vážně a chtěl jen upoutat pozornost. Podle místopředsedy Poslanecké sněmovny jiná možnost nebyla a šlo o nadsázku. Na přiznávání majetku novinářů ale dál trvá. Praha 17:13 6. června 2019

Opravdu chcete, pane předsedo, zavést volby novinářů? Myslíte to vážně?

To byl titulek. Použil jsem novinářské praxe, že něco je titulek a něco obsah…

Počkejte, ale vy jste nepsal ten článek. Ten vycházel z vašich slov.

Ano, já to řekl zcela záměrně paní redaktorce Hospodářských novin, protože ti to dělají s oblibou, že opravdu je v tom článku něco jiného než je v titulku (citaci z článku Hospodářských novin uvádíme v boxu, pozn. red.).

„Mediokracie vítězí nad demokracií. Potom budeme muset sáhnout k tomu, že kdo bude chtít být novinář, bude muset být zvolený. Každé čtyři roky se bude muset podvolit volbě.“ Vojtěch Filip (KSČM) (citace z rozhovoru pro Hospodářské noviny 5. června)

Já opravdu chci zavést majetková přiznání pro novináře. To říkám zcela na rovinu. Protože zejména novináři v České televizi, Českém rozhlase a ČTK jsou placeni z veřejných prostředků. A ti, kteří jsou placení z veřejných prostředků, by se měli občanům zpovídat ze svých majetkových poměrů.

Znamená to tedy, že ty volby novinářů nemyslíte vážně?

To nemyslím vážně. Také jsem na to na svém twitterovém účtu odpověděl.

Ano, ale až po 24 hodinách…

Ale vy to taky tak děláte jako novináři, že nejdřív to žije vlastním životem a pak, když si toho lidé všimnou…

Chci se ohradit, že my v Českém rozhlase to takto neděláme…

Já musím říct, že tohle je věc, kterou jsem navrhoval několikrát a nikdy si toho nikdo nevšiml. Za mnou chodí mnoho lidí – voličů KSČM – ale také jiných politických stran a ptají se, co budeme dělat s tou mediální scénou…

Takže jste proto chtěl přilákat pozornost tím, že jste řekl něco, co vlastně nebyla pravda?

Ano, chtěl jsem přilákat pozornost. Tu volbu udělá editor, který si prostě vybere nějakého novináře, kterého zaměstná ve svém médiu.

Takhle se tedy představujete ty volby novinářů?

Ano. To je ono.

Pane předsedo, vy jste právník. Znáte zákoník práce?

Ano… Rozhoduje o tom přece ta konkrétní organizace – Česká televize, Český rozhlas – koho zaměstná, a koho ne.

Vojtěch Filip

@vojtafilip Konečně jsem donutil novináře, aby si všimli toho, že lidé požadují, aby podávali majetkové přiznání. Zákon opravdu chystám a doufám, že pro něj seženu dostatek hlasů v PS PČR. Volbu novinářů samozřejmě nechám na editorech. Byl to jen mediální titulek pro připoutání pozornosti. 3 19

Tomu se ale neříká volby, ale přijímací řízení. Takže to vůbec nechcete řešit? Nemáte ambici řešit, kdo tím novinářem bude?

To nechci řešit.

To znamená, že to, co jste řekl, jste nemyslel vážně?

To jsem nemyslel vážně.

A je v pořádku, když předseda parlamentní strany, doktor práv a místopředseda Poslanecké sněmovny záměrně řekne novinářům něco, co není pravda?

A je v pořádku, když novináři upoutají pozornost a v tom článku je opravdu něco jiného, než je ten titulek?

Je tohle podle vás řešení? Pokud i respondenti začnou říkat a šířit falešné informace?

Jak jinak jsem měl ale připoutat k tomuto pozornost? Řekl jsem věc, která je samozřejmě obrovskou nadsázkou.

Nadsázkou? Volba novinářů je nemožná věc.

Jistě, může k tomu dojít. Například výběrová komise v Českém rozhlase tam bude mít patnáct zájemců na jedno místo a nakonec zvolí jednoho, protože si tam v tajné volbě každý hodí toho svého, koho tam bude chtít.

'Píšou na zakázku'

Majetková přiznání novinářů myslíte vážně?

Ty vážně myslím. Přivedlo mě k tomu několik dotazů voličů, kteří za mnou přišli v pondělí do kanceláře. Říkali, že jsou to účelové články, dokazovali mi, že to muselo být psané na zakázku pro někoho… Že prostě ta skutečnost té konkrétní organizace je taková nebo onaká… Teď nechci uvádět konkrétní příklad, i když jich mám v kanceláři dostatek.

Tak uveďte konkrétní příklad…

Tak mohl bych, ale vzhledem k tomu, že si vážím toho, že ti lidé za mnou přišli s důvěrou s tím, že nechtějí být jmenováni, tak je jmenovat nebudu.

Co si od těch majetkových přiznání slibujete? K čemu vám bude, že já jako moderátor Českého rozhlasu vlastním 14 let starou Škodu Octavia?

K čemu je dobré, aby lidé věděli, že starosta malé obce, která má rozpočet možná menší, než má jedna vaše redakce, podává majetkové přiznání? Proč by měli být z toho novináři, placení z veřejných prostředků, vynechaní?

Psychiatr Cyril Höschl pro Český rozhlas Dvojka na váš návrh reagoval, že úkolem novinářů není spravovat peníze státu, ale být jakýmisi hlídacími psy demokracie a jejich privilegium je zaručená svoboda slova. Nemá pravdu?

Je tam rozdíl. Co je špatného na tom, že by lidé věděli majetková přiznání těch, kteří jsou placeni z veřejných prostředků?

A co je na tom dobrého?

Že lidé budou mít jistotu, že ti lidé nepíšou a nevysílají na zakázku někoho jiného, kdo jim zaplatí za to, co se odvysílá.

Vy máte konkrétní podezření, že to někdo dělá?

Ano mám. Obrátil jsem se na orgány činné v trestním řízení.

A už běží nějaký konkrétní případ?

To běží.

Chcete upřesnit, o co jde?

Nechci. Respektuji český právní řád a nejsem ten, který vynáší z policejních spisů. To opravdu ne. Na rozdíl od některých novinářů, kteří to dělají velmi často, velmi neomaleně a svým způsobem také ztěžují práci Policii ČR.

