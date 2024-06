Volič SPD nemá rád Evropskou unii do té míry, že k volbám nepřišel, vysvětluje Tomio Okamura

Výsledek eurovoleb označilo vedení SPD za zklamání. Získalo totiž jen jeden mandát v Evropském parlamentu. Jak hnutí plánuje aktivovat své voliče? „Musíme intenzivněji vysvětlovat, co nám EU přináší či odnáší, aby naši voliči měli více důvodů k volbám skutečně přijít,“ popisuje ve Dvaceti minutách Radiožurnálu předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Praha 20:04 24. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomio Okamura | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Politolog a děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Stanislav Balík pro iROZHLAS.cz řekl, že Tomio Okamura je největším poraženým letošních voleb, protože jste jen se štěstím uhrál aspoň jeden mandát. Vyhodnotili stav výsledek evropských voleb na včerejším, kde my v SPD podobně?

Bylo to pro nás zklamání. Chtěli jsme více mandátů více. Když jsme si to analyzovali, tak se potvrdilo, že SPD má nejvíce euroskeptické voliče ze všech stran, které tady jsou. Naši voliči do značné míry, a je mi to líto, k eurovolbám nechodí.

Poslanec SPD Jan Hrnčíř řekl, že k volbám nakonec nedorazilo 60 procent voličů hnutí SPD. Jaké máte vysvětlení?

Na tom je hodně pravdy. Průzkum agentury STEM, který v neděli prezentovala televize Prima, ukazuje, že SPD s Trikolorou mají dohromady pro sněmovní volby devět procent. Preference, které nám dávají občané, jsou tak stále stejné. V podstatě jako jsme měli výsledek ve volbách do Sněmovny.

Eurovolby jsou škoda. Měli jsme ještě více vysvětlovat občanům, že v Evropském parlamentu se děje migrační pakt nebo Green Deal, na který všichni doplácíme. Rozhoduje se to v EU a je potřeba tam mít co nejvíce našich zástupců, abychom to mohli ovlivnit.

Bohužel náš volič do té míry nemá rád EU, což já jsem taky k ní velmi kritický, že k těm volbám nepřišel.

Hnutí SPD je často označováno za stranu jednoho muže, což by vám mohlo lichotit, ale neukazuje se, že to není v takových případech dobře?

Stranou jednoho muže vůbec nejsme. Vidí to i občané po celé České republice. Když mám každý víkend kontaktní kampaň, tak znají Radima Fialu, Karlu Maříkovou, Jaroslava Foldynu, Ivana Davida, Jana Hrnčíře, Lucii Šafránku. Osobností máme hodně a jsem za to rád. Strana jednoho muže už to dávno není.

Když jsem stranu zakládal, tak jsem ji zakládal jako jeden muž. To je pravda. V SPD je přes 10 000 lidí, máme 500 zastupitelů v komunálních volbách, 35 krajských zastupitelů a jednoho europoslance.

Našli jste nějakou personální odpovědnost? Budete něco měnit, nebo to byla jen špatná strategie?

Musíme intenzivněji vysvětlovat, co nám EU přináší či odnáší, aby naši voliči měli více důvodů k volbám skutečně přijít. Obsahem grémia bylo, že jedinou naší odpovědí je, abychom se co nejvíce prezentovali občanům.

Maximálně bojovat za zlepšení života českých občanů, aby lidé měli více peněz, bezpečí, spravedlnosti. To je ta cesta. Nějaké všeobecné floskule, kecy v kleci nemají smysl. Toho nejsem zastáncem.

Ale když se snažíme dobrat důvodů výsledku, není propad u eurovoleb dán i tím, že vám hlasy ubírali z jedné strany Motoristé, ale zejména Komunisté i hnutí ANO?

Před pěti lety jsme eurovolbách měli 216 000 hlasů, teď jsme měli 170 000, takže nám ubylo 45 000 hlasů. Žádný úbytek značný voličů SPD se nekonal, ale samozřejmě se mi to nelíbí. Zapínám turbo a jezdím po České republice na kontaktní kampaně. Teď jsem řešil problémy i v Bruntálu, kde mají chronický nedostatek zubařů.

Občané mají spoustu problémů, které řešíme, ale je naším úkolem, aby to občané ještě více viděli, aby se seznámili s našimi řešeními a s naší prací pro jejich lepší životy. Jinou cestu nemáme, než že musíme zintenzivnit práci, aby si ještě více občanů řeklo, že to má smysl.

