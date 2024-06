Jsou tu nová populistická hnutí, ale na rozdíl od nás nemohou splnit, co slibují, kritizuje David z SPD

Europoslancem bude i v dalších letech Ivan David (SPD), který díky preferenčním hlasům přeskákal lídra kandidátky uskupení SPD a Trikolóra Petra Macha. Sám to v rozhovoru pro Speciál Radiožurnálu přičítá tomu, že měl na rozdíl od Macha víc šancí se v minulosti zviditelnit. Nejen o tom podle něj bude vedení hnutí jednat. „Budeme hovořit také o tom, co jsme opomněli,“ říká s odkazem třeba na konkurenční koalici Přísaha a Motoristé sobě. Rozhovor Praha 11:18 10. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan David | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Preferenční hlasy vás dostaly z druhého místa kandidátky před lídra Petra Macha. Už jste mluvil s Petrem Machem, kterého jste předstihl?

Samozřejmě. Petr Mach mi gratuloval. Já to beru tak, že jsem měl v minulých letech větší příležitost se dostat do povědomí veřejnosti než on, takže asi proto to skončilo tímto způsobem.

Bude se tímto výsledkem zabývat vedení SPD? Protože se zdá, že tah Petrem Machem tentokrát nevyšel.

Nebudeme hovořit jenom o Petru Machovi, ale také o chybách, kterých jsme se dopustili. Přesněji řečeno, co jsme opomněli.

I když je pravda, že tady máme objektivní realitu. Což je oportunní hnutí ANO, se kterým těžko můžeme soutěžit z celé řady důvodů. A potom nová uskupení, která neváhám označit jako populistická, protože slibují něco, co splnit nemohou. Na rozdíl od nás.

Pro veřejnost jsou to nové tváře, které jsou třeba obratné ve vyjadřování, takže mohou přitáhnout pozornost. Bez ohledu na to, co mohou udělat s ohledem na to, že nemají ani žádnou stranickou strukturu.

Teď mluvíte zejména o koalici Přísaha a Motoristé sobě, především o Filipu Turkovi, je to tak?

Ano a nejenom.

A o kom ještě?

Je to strana PRO Jindřicha Rajchla a potom další pro veřejnost celkem neviditelní, kteří nám samozřejmě také konkurovali.

Zatímco vládní strany jsou i přes velmi rozdílné postoje pevně semknuté mocí, tak opozice je vždycky rozdrobená. To tak bylo historicky a je tomu tak i v zahraničí. Protože spousta lidí v tom vidí příležitost pro své ambice.