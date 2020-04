Výběr z médií: občanské průkazy s novými prvky, Eurovia se obejde bez dotací a autisté v nové době

Oživení stavebnictví by podle ředitele Eurovie CS Martina Borovky pomohlo, kdyby stát zajistil zkrácení splatnosti faktur ze současných 60 na 21 dní. Eurovia, která opět obnoví práce na silnicích, by dostala dříve zaplaceno, píše Mf Dnes. Ve čtvrtek je světový den porozumění autismu, deník Právo se zabývá tím, jak autisté současný mimořádný režim zvládají. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:20 2. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z občanského průkazu by mělo zmizet rodné číslo, přibude naopak zobrazení obličeje | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

E15

Občanské průkazy by měly mít od srpna příštího roku povinně biometrické údaje, uvádí to deník E15. Průkazy by kromě zobrazení obličeje měly nést údaje o otiscích prstů. Řada informací ale naopak z průkazů zmizí - třeba rodná čísla a akademické tituly. Údaje o rodinném stavu zůstanou dobrovolné a jen v digitální podobě přes čip, který bude součástí dokumentu. Nově by se dalo žádat o občanské průkazy v zahraničí na zastupitelských úřadech.

Ekonom

Kdo nakoupí akcie a na dva roky zavře oči, neměl by prohloupit, píše týdeník Ekonom. Většina z nás přijde o peníze a získat je zpět bude stát velké úsilí. A bude to trvat měsíce, možná roky, předvídá list. Záležet ale bude na tom, jak rychle se svět vrátí do normálu. Akciové trhy po celém světě se v posledních týdnech propadají pod tíhou pandemie koronaviru. Těžko se dá odhadovat, jak bude vypadat postvirový svět, rozvažuje v týdeníku Ekonom obchodní ředitel investiční společnosti Conseq Investment Management Lukáš Vácha.

Mf Dnes

Bez dotací, finančních náhrad nebo jakýchkoli úlev ze strany státu se obejde jedna z největších stavebních společností v republice, Eurovia CS. Tvrdí to v Mf Dnes její ředitel Martin Borovka. Eurovia po 14denním přerušení všech staveb kvůli koronavirové pandemii obnoví práce. Vzhledem k situaci se ale na stavby nemusejí dostat zahraniční dělníci nebo stroje a některé technologie. Ředitel Eurovie tedy v rozhovoru upozorňuje, že na projektech se bude muset pracovat se změnami technologií, se kterými se původně nepočítalo.

Právo

Jak se současná krize okolo pandemie koronaviru podepsala na životech autistů, tomu se věnoval deník Právo. Lidé s poruchami autistického spektra si totiž těžko zvykají na změny spojené s krizovým režimem a problémové je pro ně i nošení roušek. Vláda proto teď uvažuje, že by pro ně tuhle povinnost zrušila. Deník Právo připomíná, že právě ve čtvrtek si připomínáme světový den porozumění autismu. Ten ale většina autistů stráví v horším stavu než běžně. To je případ i devítiletého Matěje, se kterým deník mluvil.