Výběr z médií: zpomalení koronaviru, zamrzlý trh s nemovitostmi nebo podpora podnikatelů v Praze

Trh s hypotékami zamrzl, lidé čekají na pokles cen nemovitostí, píše deník E15. V Mladé frontě dnes se dočtете, že cestovní kanceláře se často neřídí tabulkami pro vrácení peněz za zájezdy. A Deník N se věnuje práci expertů Akademie věd ve speciálních laboratořích, v nich zjišťují, co by mohlo zbrzdit šíření koronaviru. Více v pravidelném výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 8:09 1. dubna 2020

E15

Trh s hypotékami zamrzl, informuje deník E15. Zájem o tento druh financování bydlení se meziročně propadl o desítky procent. Důvodem je současná nehybnost realitního trhu.

Potíže tak přicházejí z obou stran. Podle obchodního ředitele Next finanční Jiřího Vágnera je trh zamrzlý až z osmdesáti procent a to i kvůli karanténě. Ředitel Maxima Reality Vladimír Zuzák zase pro E15 upozorňuje, že se některé banky dočasně rozhodly nepůjčovat nad 80 procent celkové částky nemovitosti.

Více váhají i lidé, kteří si chtějí bydlení koupit. V nejisté době tak s investicí vyčkávají. Počítají totiž s tím, že by mohly nemovitosti zlevnit a nechtějí je kupovat za současné ceny. Snížit by se mohly i ceny hypoték.

Deník N

Čeští experti z Akademie věd zjišťují v přísně chráněných laboratořích v Praze a Českých Budějovicích, co by mohlo zbrzdit koronavirus. To je středeční téma Deníku N. Nejvíce si vědci slibují od principu podobného experimentálnímu léku remdesiviru.

Molekuly, které chtějí vědci zkoušet, by mohly zabránit koronaviru ve dvou věcech - v tom, aby se v organismu množil a aby byl pro ostatní buňky neviditelný. Podle Deníku N takové látky vyvíjejí v Ústavu organické chemie a biochemie. Kromě toho vědci prozkoumají, jestli nezaberou třeba antivirotika, která se vyvíjejí proti klíšťové encefalitidě, viru zika, horečce dengue nebo západonilské horečce.

Mf Dnes

Za storna již zakoupených zájezdů mohou Češi cestovním kancelářím zaplatit desetitisíce korun, upozorňuje Mladá fronta Dnes. Ty si kvůli zmraženému cestovnímu ruchu účtují mnohem vyšší storno poplatky, než bylo obvyklé. Podle deníků se totiž přestávají řídit tabulkami na odstupňování výše vrácené částky.

Zatímco cestovní kanceláře Exim Tour a Alexandria mají pevné storno poplatky, například cestovní kancelář Pantour žádala po jednom z klientů storno ve výši dvaatřiceti procent. Podle zástupce kanceláře Parise Vlachopoulose je to kvůli tomu, že klient zaplatil letenky i hotel. Podobné náklady může za zrušenou dovolenou žádat i CK Fisher nebo Čedok.

Podle Mladé fronty Dnes se vysokými poplatky snaží cestovní kanceláře klienty odradit od toho, aby zájezdy rušily. Nemají teď totiž dost hotovosti na to, aby peníze vracely. Zákazníky si ale snaží udržet tím, že jim nabízí vouchery na pozdější využití zájezdů, u nichž ale jsou nejasné podmínky využití.

Hospodářské noviny

Hlavní město chce podpořit asi 180 tisíc pražských podnikatelů, na které dopadají opatření proti šíření nového koronaviru. Uvádějí to Hospodářské noviny a dodávají, že by Praha ručila místo podnikatelů za úvěry u bank. O tom, že se Pražanů netýká vládní podpora z evropských fondů, informoval v úterý Radiožurnál.

Praha by měla přijít na řadu v druhé vlně podpory od Ministerstva průmyslu a obchodu a Českomoravské záruční a rozvojové banky. Podnikatelé a živnostníci potřebují ale podle Jiřího Pospíšila z uskupení Spojené síly pro Prahu záruky hned. Město tak chce podpořit podnikatele penězi z Evropské Unie, plánuje zrychlit proplácení faktur pro firmy, které pro Prahu pracují, snižovat nájem v jejích prostorách, odložit či odpustit část splátek, nebo neúčtovat poplatky za parkování či svoz odpadů.

Právo

Vzdělání jako benefit? To je téma deníku Právo. Ten upozorňuje, že ve většině případů nabízejí české firmy svým zaměstnancům jen základní předání povinných znalostí a o žádný benefit se ve skutečnosti nejedná. Za individuální školení by si přitom řada zaměstnanců klidně připlatila.

Většina podniků tvrdí, že svým zaměstnancům nabízí individuální školení v rámci benefitů, ve třech ze čtyřech případů jde ale o plošná školení vyplývající ze zákona. Právo vychází z analýzy personální společnosti LMC. Podle té většina firem zároveň nebere vzdělávání svých zaměstnanců jako investici, ale povinný požadavek. Pouze pětina pracovníků tak má možnost se na výběru svého školení podílet. Ze zmíněné analýzy přitom vyplývá, že zájem by o to přitom měl každý druhý.