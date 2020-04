Výběr z médií: problémy chytré karantény, školení Červeného kříže a liberecká žaloba na Polsko

Projekt tzv. chytré karantény má problémy. Zatímco odběrová část projektu běží na plné obrátky, přetrvávají potíže s elektronickou částí, upozorňuje týdeník Euro. Pondělní deník Právo zase píše o plánované žalobě Liberce na Polsko kvůli hnědouhelnému dolu Turów a v Hospodářských novinách si přečtete, že si čeští vědci nemyslí, že by byl nový typ koronaviru vypuštěn mezi lidi naschvál. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:24 27. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Důl Turów v pozadí s elektrárnou Turów | Zdroj: Wikimedia Commons | CC-BY-SA 3.0

Respekt

Testování na koronavirus se odehrává pomaleji, než by muselo. Na tento problém upozorňuje týdeník Respekt. Laboratoře by jich podle týdeníku stihly více. V porovnání s jinými vyspělými zeměmi to stačí zhruba na pozici v polovině žebříčku. Island má 59 testů na tisíc obyvatel, Česká republika 19. V karanténě to tolik nevadí, s uvolňováním opatření se ale situace mění.

Hospodářské noviny

Pravděpodobnost, že by někdo vyrobil v laboratoři nový typ koronaviru a pak ho záměrně vypustil do světa, se blíží nule. Pro Hospodářské noviny se shodli odborník na molekulární genetiku Jan Pačes a virolog Daniel Růžek. Oba vědci se tak přidali k těm, kteří oponují názoru, že jde o umělý virus.

Růžek nevylučuje, že čínští vědci virus zkoumali a mezi lidi ho zavlekli nedopatřením. I tak je podle něj pravděpodobnější, že se virus rozšířil přímo od zvířat. Pačes připomíná, že virus velmi podobný tomu nynějšímu výzkumníci už před několika lety objevili u luskounů.

Mf Dnes

Český červený kříž školil v minulých dnech dobrovolníky pro pečovatelskou službu. Hlásí se jich desítky, i když vědí, že se určitě dostanou k pacientům na infekčních lůžkách, informuje Mf Dnes. Zájemci se učí jak samé péči, tak používání ochranných pomůcek v infekčním prostředí. Vyškolení dobrovolníci nastupují do domovů pro seniory či do zdravotnických zařízení, kde si jejich pomoc vyžádají.

Euro

Zatímco odběrová část chytré karantény běží na plné obrátky, projekt má problém s elektronickou částí, upozorňuje týdeník Euro. Banky stále čekají na vyjádření Úřadu pro ochranu osobních dat a ten zase na doklady od ministerstva zdravotnictví. Úřad podle týdeníku poslal ministerstvu soupis co všechno potřebuje už na konci března a chytrá karanténa měla fungovat v současné době plně na celém území.

Například Česká spořitelna hlásí, že je již od minulého týdne po technické, právní i regulatorní stránce připravena zapojit se do ostrého startu projektu. Například Raiffeisen nebyla dosud ke spolupráci vyzvána a na potřebné informace čeká také Air Bank.

Právo

Liberec chce kvůli těžbě v dole Turów zažalovat Polsko u Evropského soudního dvoru, píše pondělní Právo. Podle kraje a jeho právníků je jakákoliv těžba po 30. dubnu nelegální. S tím ale nesouhlasí ministerstvo životního prostředí a kraji radí, aby počkal na výsledky šetření Evropské komise. Poláci plánují rozšíření i prohloubení dolu, lidé v kraji se tak obávají ztráty vody ve studních i většího hluku a prachu.