Výběr z médií: končící platnost řidičských průkazů a evropské šetření rozhledny na Králickém Sněžníku

Mf Dnes

Víc než 360 tisíc Čechů si do konce roku musí vyměnit řidičský průkaz, připomíná deník Mf Dnes. Výměnu nabízí 206 úřadů po celém Česku, kvůli koronaviru jsou ale jejich otevírací doby omezené, a to na pět hodin denně dvakrát v týdnu. Lidé by tak podle ministerstva dopravy výměnu neměli odkládat.

Největší zájem o výměnu řidičských průkazů je podle Mladé fronty Dnes v Praze. Například na Vyšehradě čekali lidé tento týden v několikasetmetrových frontách. Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky ale resort počet míst, kde se doklady dají vyměnit nezvýší. Po domluvě s úředníky si ale lidé můžou v některých případech doklady vyměnit i mimo obvyklé úřední hodiny, doplňuje mluvčí.

Právo

Přírodovědci pomocí výpočetní tomografie zjistili, jak vypadali brouci v období druhohor. Píše o tom deník Právo. Mezinárodní tým vědců z Česka, Španělska, Německa a USAzkoumal 99 milionů let staré fosilie, které našli v jantaru na severu Barmy.

Badatelé u nalezených brouků nemohli pozorovat důležité morfologické znaky, které by jim umožnily brouky zařadit do systému hmyzu. Začali proto s náročnou rekonstrukcí jejich podoby pomocí výpočetní tomografie. Ta umožňuje zkoumat velmi drobné znaky, například pohlavní orgány brouků, vysvětluje Robin Kundrata z katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Druhohorní brouci jsou tak velmi blízcí příbuzní kovaříků, kteří žijí dodnes, doplňuje pro deník Právo Kundrata.

Regionální deník

Evropská komise v Bruselu bude prošetřovat stavbu rozhledny na Králickém Sněžníku. Všímá si toho regionální Deník. Rozhlednu začalo na polské straně hory stavět město Stronie Śląskie. S tím ale nesouhlasí senátor Petr Orel ze strany Zelených a pět ekologických organizací - například Hnutí Duha nebo Česká ornitologická společnost. Společně proto podali stížnost k Evropské komisi.

Třicet čtyři metrů vysoká rozhledna z oceli, skla a kamene má zvýšit atraktivitu Králického Sněžníku. Senátor a organizace ale upozorňují, že velký počet turistů bude mít negativní vliv na okolní přírodu a unikátní ekosystém. Výkopové práce na stavbě a těžká technika pak podle nich poškozují vrchol hory. Evropská komise bude taky řešit, jestli při schvalování projektu došlo k porušení evropské směrnice o ochraně přírodních stanovišť, řekl pro regionální Deník Petr Orel.