Prošlé léky nepatří do koše. ‚K likvidaci nám někdy lidé přinesou v ruce dvě pilulky,‘ směje se lékárnice

Prošlé léky nesmí zůstávat v lékárničkách v domácnostech, je potřeba je odnést do lékárny. Podle zákona jsou nebezpečným odpadem, a jako nebezpečný odpad se musí také zlikvidovat. Chemické látky by se jinak mohly vsakovat do půdy pod skládkou nebo uvolňovat do vody. Množství nespotřebovaných léků k likvidaci pochází nejen z domácností, ale také z nemocnic nebo lékáren samotných.

Prošlé léky v kterékoli lékárně musí přijmout zdarma a lékárníci pak nashromážděné léky předávají likvidační firmě. Nutnost odevzdání v lékárně se netýká prošlých vitamínů nebo doplňků stravy – obojí patří do běžného odpadu.

Léky stačí přinést v igelitovém sáčku, říká lékárnice

Jak proces likvidace vypadá, vysvětluje mluvčí lékárnické komory Veronika Orendášová. „Ve spalovně jsou léky likvidovány za velmi vysokých teplot s kontrolou emisí. Do ovzduší se dostává pouze vodní pára jen s minimem emisí,“ říká Orendášová s tím, že by se lidé neměli pokoušet léky spalovat sami, protože nemohou kontrolovat vzniklé emise, ani zajistit dostatečnou teplotu při spalování.

Léky by se měly do lékáren vracet v původních blistrech nebo lahvičkách. Ani to ale občas lidé nedodržují, jak popisuje svou zkušenost pražská lékárnice Aneta Dufková.

„Někdy se stane, že lidé přinesou léky jen dva, na ruce, a jestli to tady můžou vyhodit,“ směje se lékárnice. „Stačí dát třeba do igelitového sáčku všechno, co máte doma. Jen injekce musí být v původní krabici od léku, nebo jsou na ně i speciální kontejnery, které se dají objednat,“ doplňuje.

Stovky tun ročně

Množství léků, které se takto likvidují, se liší každý rok a podle Lékárnické komory nelze jednoznačně říct, jestli množství stoupá, nebo klesá. Údaje o likvidaci mají jednotlivé kraje.

Podle dat, která získal Český rozhlas, se nejvíc léků k likvidaci shromáždí v Praze, rekordní byl v tomto ohledu rok 2018, kdy lidé do lékáren přinesli téměř 180 tun prošlých léků. V loňském roce to bylo 114 tun. Za likvidaci to činí čtyři miliony korun. Plná cena prošlých léků by podle starších odhadů po sečtení za všechny kraje dosahovala až několika miliard korun.

Kromě toho se likvidují i léky, které se k pacientům vůbec nedostanou, protože je lékárny neprodají nebo se nevyužijí v nemocnicích. V roce 2022 se takto spálilo přes jeden a čtvrt milionu balení léků. Náklady v takovém případě platí výrobci.

„Hodnota těch léků je ve stovkách milionů korun, a to je i důvodem, proč je potřeba plánovat a optimalizovat dodávky léčivých přípravků tak, aby se jimi neplýtvalo,“ upozorňuje ředitel Asociace farmaceutických firem Filip Vrubel.

Vrubel zároveň poukázal na to, že zejména od pandemie covidu je vidět, že v celé řadě případů je poptávka po různých skupinách léků jiná, než byla v předcovidovém období.

Další skupinou léků jsou ty, které lidé zlikvidují špatně – vyhodí je do koše nebo spláchnou do záchoda. Jejich množství se ale nedá odhadnout, podle Státního ústav pro kontrolu léčiv ho nikdo nesleduje.