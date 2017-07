Ze zooparku u Prahy utekla puma Maxík. Nesnažte se ji chytit, nabádá policie

„Nejvíc má rád kolegyni. Je to jeho adoptivní matka, v podstatě za ní chodí jako pejsek, ale teď je ve velkém stresu, takže se schoval,“ říká o mláděti jménem Maxík vedoucí zooparku. Po pumě pátrá v současnosti osm zaměstnanců parku a na místo míří další kolegové. Při pátrání pomáhá i policie.

„Je to trochu boj s časem – tím, že je to mládě, tak hodně trpí stresem a mohlo by se stát, že uhyne,“ upozorňuje Machač.

Zvíře uteklo kolem půlnoci, informaci o zmizení přijala policie v pondělí před osmou hodinou ráno. Okolí zooparku nyní projíždějí policejní hlídky, které o události mimo jiné informují i občany.

Nedoporučuje jim ale mládě chytat. „Pokud lidé pumu najdou, měli by zavolat na linku tísňového volání, případně kontaktovat zoo, odkud utekla,“ řekl serveru iROZHLAS.cz policejní mluvčí Zdeněk Chalupa.

„Okolí již bylo za pomoci policie, úřadů a internetu varováno,“ uvedl zoopark na svých facebookových stránkách. Podle vyjádření je zvíře vystrašené, bojí se psů a lidi „zná jako kamarády“.

Zvíře se ale ven nedostalo samo. „Máme poškozenou klec cizím zaviněním. Někdo ji vypáčil, takže to řešíme s policii a zvíře hledáme,“ řekl Machač Radiožurnálu. Podle Macháče se už letos někdo pokusil v Zooparku otrávit zvířata.