Schopnějšího kancléře Česká národní banka nezíská, řekl Zeman o hradním protokoláři Krulišovi

Prezident Miloš Zeman by přál České národní bance schopného kancléře a schopnějšího, než je ředitel hradního protokolu Vladimír Kruliš, nedokáže získat. Zeman to v neděli řekl v Bělehradě novinářům na dotaz, jaké bude další Krulišovo působení po odchodu z Pražského hradu. Podle získaných informací si ho za šéfa své kanceláře vybral guvernér České národní banky Aleš Michl. Kruliš své další působení komentovat nechtěl. Praha 22:15 29. ledna 2023

Zvolený prezident Petr Pavel v neděli v České televizi na dotaz moderátora řekl, že bude chtít o spekulacích médií o možném přesunutí Kruliše do České národní banky hovořit s Michlem.

Podle Pavla to vyvolává dojem, že by pozice v bance mohla být tzv. trafikou pro Kruliše. Chce proto připomenout Michlovi, že úkolem guvernéra je nejen dbát o cenovou stabilitu, ale i o důvěryhodnost centrální banky jako instituce.

Zeman řekl, že by se Pavel měl naučit, že Česká národní banka je ze zákona nezávislá, a guvernér se tak může rozhodnout, kdo bude jejím kancléřem. „Jinak Vladimír Kruliš je nejlepší manažer, jakého jsem v životě potkal, a já jsem v politice 32 let. A závidím každému, komu se podaří ho dostat do svých služeb,“ řekl Zeman.

Hradní protokolář Vladimír Kruliš | Foto: Czech News Center / Rušinová Mária | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Schopný kancléř

Domnívá se, že Kruliš může mít daleko více nabídek než jen z České národní banky. „Ale protože mám národní banku rád, tak bych si přál, aby Česká národní banka měla schopného kancléře. A schopnějšího než Vladimíra Kruliše podle mého názoru nedokáže získat,“ doplnil na dotaz, jaká bude budoucnost jeho protokoláře.

Kruliš pracuje v Kanceláři prezidenta republiky od roku 2014, nejprve působil jako zástupce ředitel odboru protokolu, od roku 2018 stojí v jeho čele. Vystudoval obor marketingové komunikace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde později získal doktorát z ekonomie na Fakultě ekonomiky a managementu.

Je držitelem bezpečnostní prověrky na druhý nejvyšší stupeň Tajné, prověrku NATO Secret získal také od Severoatlantické aliance. Kromě Pražského hradu se angažoval ve Straně práv občanů blízké Zemanovi.

‚Referendum o Babišovi‘

Zeman také novinářům odpovídal na dotazy k poraženému kandidátovi. „Myslel jsem, že volby budou, jak to bývá v konfliktu mezi vládou a opozicí, referendem o vládě. Podařilo se, že to bylo referendum o Andreji Babišovi,“ řekl.

„Dvakrát jsem vyhrál prezidentské volby. Mimo jiné proto, že jsem nikdy z těchto voleb nedělal referendum o Miloši Zemanovi,“ vysvětlil, kde vidí chyby, které Babiš v kampani udělal.

Připomněl také své vyjádření pro deník Mf Dnes, že daleko nosnější téma než mírotvorectví je ekonomická a energetická krize. Pokládá proto za chybu, že Babiš správně začal tématem krize, ale následně se „pasoval do role mírotvorce, což je role velice nevděčná“.

Na dotaz, zda souhlasí s Babišem, že zvolením Pavla, kterého opakovaně označoval za vládního kandidáta, lidé spojení s tzv. vládní pětikoalicí obsadili nejdůležitější místa v čele České republiky, Zeman řekl, že by nemluvil o totalitě. Měl by ale „otazník nad pojmem autoritativní systém, což je slabší než totalita, ale na druhé straně to není úplná demokracie“.

Silnější mandát

„Česká populace se většinou v různých volbách snaží vyvažovat. To znamená, snaží se, aby jakákoli strana neměla stoprocentní moc. Myslím si, že tady k tomu nedošlo,“ doplnil.

Zeman souhlasí s tím, že Pavel má díky vysokému počtu získaných hlasů od voličů silný mandát. „Čím vyšší počet hlasů, tím vyšší neformální, ale o to účinnější a silnější mandát přímo voleného prezidenta,“ řekl.

Generála ve výslužbě Pavla si při nynější volbě za prezidenta vybral rekordní počet voličů. Bylo jich téměř 3,36 milionu. Zeman dostal nejvíc hlasů před pěti lety, a to 2,85 milionu. Pavel zároveň zvítězil největším rozdílem, Babiše porazil zhruba o 959 000 hlasů, tedy o 16,6 procentního bodu.