Tříštivé zlomeniny lebky, těžké poranění mozku. Za zranění pětiměsíčního kojence si žena odsedí 9 let

Za těžké zranění pětiměsíčního chlapce si jeho matka odpyká devět let vězení. Trest jí ve středu pravomocně potvrdil pražský vrchní soud. Žena, která trpí lehkou mentální retardací, udeřila nejméně dvakrát synovou hlavou o tvrdou plochu, nejspíše o zeď pokoje. Chlapec si zřejmě ponese celoživotní následky. Odsouzená má dvě jiné děti, o které se nestará, a nedávno porodila čtvrté. Praha 17:26 8. září 2021

Žena zranila syna loni v srpnu v azylovém domě v Rokycanech. Kojenec utrpěl tříštivé zlomeniny lebky a těžké poranění mozku, oslepl na obě oči, přechodně ochrnul na polovinu těla. Následně se ke komplikacím přidala epilepsie a problém s hromaděním mozkomíšního moku v lebce.

V současnosti je dítě v péči pěstounky a je opožděné ve vývoji - má ochablé svaly a nechodí. Zdá se, že vidí, ale není jasné, jak dobře.

Přísný trest

„Můžeme se jen domnívat, jestli za tím byla nenávist k dítěti, nebo nějaké problémy, která měla obžalovaná se svým druhem. Pachatelé se v obdobných případech svou motivací samozřejmě nechlubí," podotkl předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička.

Odmítl názor obhájce, podle kterého je devítiletý trest nepřiměřeně přísný. Upozornil na způsobené doživotní následky i na to, že žena dostala trest v polovině sazby za těžké ublížení na zdraví, která činí pět až dvanáct let.

Opakované fyzické násilí

Intelekt ženy je na spodní hraně pásma lehké mentální retardace, znalci ji označili za sobeckou a sebestřednou. U soudu dříve odmítla, že by dítěti ublížila úmyslně. Řekla, že ho vzala z postýlky, zamotala se jí hlava a spadla s ním na zem.

Na policii předtím uváděla, že si se synem v náručí sedala na postel, neudržela rovnováhu a nechtěně ho uhodila hlavou o zeď. Také tvrdila, že syn spadl na zem z gauče. Znalec ale tyto verze odmítl s tím, že charakter zranění svědčí o opakovaném fyzickém násilí.

Středečního zasedání se žena nezúčastnila. Vzkázala, že je v šestinedělí a že by ráda dorazila později. Soudce Lněnička ale na odročení jednání nepřistoupil, což zdůvodnil tím, že žena porodila už 2. srpna a on nevidí zdravotní překážku, která by jí bránila přijít.

Podle rozsudku musí žena zaplatit zdravotní pojišťovně přes 646 000 korun a dalších 100 000 korun synovi za způsobenou újmu.