Bojoval za separatisty na Ukrajině, rozhodl plzeňský soud. Mladík má strávit ve vězení 20 let

Dvacetiletý trest ve věznici se zvýšenou ostrahou vyměřil Krajský soud v Plzni ve středu za teroristický útok a za účast v organizované zločinecké skupině 27letému Lukáši Nováčkovi. V roce 2015 se vydal na východ Ukrajiny do míst ovládaných proruskými separatisty. Nechal se od nich vyškolit a vyzbrojit, a pak se zapojil do vojenských úkolů, včetně práce v rozvědce či hlídkování. Účastnil se i bojů s ukrajinskými jednotkami, zaznělo v rozsudku. Plzeň 10:39 8. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soud v Plzni odsoudil na 20 let muže, který bojoval za separatisty na Ukrajině (ilustrační foto) | Foto: Alexander Ermochenko | Zdroj: Reuters

Nováček přiznal cestu na Ukrajinu i pobyt v kasárnách separatistů, odmítl ale, že by se s nimi účastnil bojových operací. Podle svých slov pracoval pouze na výcvikové základně jako civilní zaměstnanec, dělal pomocné práce, pracoval v kuchyni.

U soudu vypověděl, že do Ruska odjel začít nový život s dívkou Natašou, s níž se seznámil na internetu. Hned v den příjezdu do Doněcka mu prý Natašini známí nabídli místo u doněcké armády, on ale přistoupil jen na práci civilního zaměstnance, aby si vydělal peníze. Být vojákem prý odmítl.

Odvezli ho tedy hned ten den do kasáren, kde zůstal, vypověděl v lednu u soudu. Na Ukrajině byl do ledna 2016, kdy přejel do Moskvy, na české ambasádě požádal o vydání pasu a odcestoval zpět do Česka.

Fotky se zbraněmi v uniformě

Mezi důkazy obžaloby, které Nováčka podle soudu usvědčovaly, jsou ale mimo jiné fotografie, na kterých byl zachycen v uniformě a se zbraněmi. V jeho telefonu se nalezla videa z bojů a existuje rovněž videozáznam, na němž Nováček v uniformě a se zbraněmi vypráví ruským novinářům kde, jak a proč v Doněcku a Luhansku bojuje.

Za boj na straně proruských separatistů na Ukrajině dostal Urbánek dvacet let. Je stíhán jako uprchlý Číst článek

Soudu to Nováček ale vysvětloval tím, že mu výstroj půjčili a rozhovor poskytl za slíbené peníze. Dva tisíce rublů za rozhovor byly prý jediné peníze, které si v oblasti za celou dobu vydělal. O fotkách v uniformě řekl, že si výzbroj jen půjčil, z frajeřiny se vyfotil a chtěl „machrovat“. Snímky dal i na sociální sítě a vydával se za vojáka, aby údajně nevypadal jako hlupák, který odjel na východ Ukrajiny škrabat brambory, řekl v lednu u soudu.

Tento týden je to už druhý muž, kterého české soudy potrestaly za účast v bojích proruských separatistů na Ukrajině.

V úterý soud v Praze odsoudil k 20 letům vězení za účast na teroristické skupině a teroristický útok Jiřího Urbánka. Muž byl stíhaný jako uprchlý.

Ze stejných činů byl v červnu zatím nepravomocně na 20 let odsouzen jako uprchlý Martin Kantor, v červenci Vrchní soud v Praze zpřísnil na 21 let vězení trest Alexeji Fadějevovi, oba se podle obžaloby zapojili do bojů na Ukrajině.