‚Zjevně neopodstatněné.‘ Nejvyšší soud zamítl dovolání Dbalého v kauze v Nemocnici Na Homolce

Nejvyšší soud v září zamítl dovolání Vladimíra Dbalého proti rozsudku v korupční kauze Nemocnice Na Homolce. Její bývalý šéf namítal, že nemůže být trestán současně za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a přijetí úplatku. Dovoláním se zabýval velký senát trestního kolegia, který rozhodl, že je zjevně neopodstatněné. Lékař podal dovolání před třemi lety. Snažil se tím zvrátit desetiletý trest vězení a propadnutí veškerého majetku. Brno 22:36 5. února 2025

„Velký senát trestního kolegia rozhodl ve věci dovolání Vladimíra Dbalého. Usnesením ze dne 29. 1. 2025 bylo jeho dovolání odmítnuto. Dovolání bylo odmítnuto jako zjevně neopodstatněné,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz Václav Vlček, vedoucí oddělení styku s veřejností. „Kompletní text rozhodnutí zatím není vyhotoven,“ dodal.

Dbalý v dovolání namítal, že nemůže být trestán současně za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a přijetí úplatku. Poukázal na komentář k trestnímu zákoníku, který jednočinný souběh těchto dvou trestných činů vylučuje. Měl být proto podle obhajoby potrestán pouze za korupční jednání při zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, což by znamenalo ve výsledku mírnější trest.

Pátý senát, který se případem zabýval, dříve uvedl, že by to bylo „nedůvodné privilegování“. „Respektování dříve uvedeného výkladu by znamenalo v této věci nedůvodné privilegování obviněného, které by bylo obtížně obhajitelné,“ píše se ve stanovisku

Bývalý ředitel Nemocnice Na Homolce byl v korupční kauze pravomocně odsouzen k deseti letům vězení. Na začátku září loňského roku však byl podmíněně propuštěn po třetině trestu, tedy po třech letech ve vězení. Soud stanovil Dbalému sedmiletou zkušební dobu.

Nejvyšší soud také zamítl dovolání Michala Toběrného, Petra Kutila, Pavla Kocourka, Josefa Veselého a Jozefa Kalavského, kteří byli odsouzení ve stejné kauze jako Dbalý. Ani k jejich námitkám nebyl podle soudu důvod. O těchto dovoláních rozhodl soud už v září 2023, rozsudek ale zveřejnil až nyní.