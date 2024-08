Dbalý se po 10 letech omluvil Nemocnici Na Homolce za korupční kauzu. Z vězení jí zaslal omluvný dopis

Bývalý ředitel pražské Nemocnice Na Homolce Vladimír Dbalý se oficiálně omluvil za újmu, kterou špitálu kvůli korupční aféře způsobil. Zdravotnickému zařízení zaslal z vězení, kde si odpykává desetiletý trest, omluvný dopis. Pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál to potvrdila mluvčí nemocnice Martina Dostálová. Absence omluvy byla jedním z důvodů, proč obvodní soud v únoru zamítl Dbalého žádost o předčasné propuštění. Tento týden může žádat znovu. Původní zpráva Praha 13:52 13. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý ředitel Nemocnice Na Homolce Vladimír Dbalý u Městského soudu v Praze, 23. dubna 2018. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Ano, mohu potvrdit, že omluva byla doručena do Nemocnice Na Homolce,“ uvedla pro server iROZHLAS.cz a Radiožurnál mluvčí nemocnice Martina Dostálová. Omluva dorazila písemně, ve formě dopisu. Podrobnosti k obsahu ovšem nechtěla Dostálová říct s odkazem na „právní a etické zásady týkající se důvěrnosti korespondence“.

„Obsah tohoto dopisu je soukromou korespondencí mezi odesílatelem a nemocnicí. S ohledem na ochranu listovního tajemství a právo na soukromí nebudeme sdělovat žádné podrobnosti týkající se obsahu tohoto dopisu,“ zdůvodnila Dostálová.

Omluva od Dbalého dorazila do Nemocnice Na Homolce krátce předtím, než bude moci bývalý lékař znovu žádat o předčasné propuštění z vězení. První žádost Obvodní soud pro Prahu 6 v únoru zamítl právě s poukazem na to, že se dosud Nemocnici Na Homolce za své korupční jednání neomluvil. Od vypuknutí kauzy přitom už uplynulo 10 let.

To, že Dbalý chce z vězení ven a podá tak žádost o podmíněné propuštění znovu, potvrdila v červnu jeho advokátka Katarína Kožiaková Oboňová, která ho bude před soudem nově zastupovat. Ta také uvedla, že s klientem na „odstranění důvodů výtek“ pracují. Soudu totiž vadila nejenom chybějící omluva.

Doplatek škody

Podle předsedkyně Kláry Jantošové, která měla případ na starosti, se sice Dbalý řádným výkonem trestu alespoň částečně napravil a měl také zajištěný trvalý příjem ve formě starobního důchodu i bydlení u sestry v Hostivici. Plánoval si také najít práci s ohledem na dobrou znalost angličtiny jako průvodce, popsal tehdy iDnes.cz.

To všechno ale na předčasné propuštění nestačilo. Podle Jantošové si měl Dbalý najít práci, která bude odpovídat jeho „vysoké a dlouholeté kvalifikaci“ lékaře. Také si měl zajistit ještě jiný příjem nad rámec důchodu, který má navíc částečně exekvován. Jeho tehdejší přístup k řešení náhrady škody pak označila spíše za laxní.

Škoda byla na základě rozsudků soudů vyčíslená původně na 112 milionů korun. Zčásti se zaplatila prodejem Dbalého majetku, který mu včetně kufru s hotovostí, zlatem a známkami zabavila policie. Další část pak uhradili další odsouzení. V únoru však zbývalo doplatit ze strany Dbalého jedenáct milionů korun.

Jenže advokátka Kožiaková Oboňová už dříve řekla, že právě řešení otázky náhrady zbývající škody bude pro Dbalého největší oříšek. „Situace klienta je v otázce náhrady škody mimořádně obtížná. Zejména z důvodu, že klientovi byl uložen trest propadnutí veškerého majetku a tento již byl také vykonán,“ přiblížila.

Dbalý tak podle právní zástupkyně jiným majetkem, který by se mohl použít pro náhradu zbývající škody, nedisponuje. Jak celou situaci nakonec vyřešili, není jasné. Kožiaková Oboňová na aktuální dotazy nereagovala.

Někdejší špičkový neurochirurg, který byl za zmanipulované veřejné zakázky odsouzen k deseti letům vězení, si odpykává trest od června 2021. Dosud si za korupční aféru, během které měl na úplatcích inkasovat 27 milionů korun, odseděl tři roky. První žádost o předčasné propuštění podal letos v únoru, další může ze zákona podat po půl roce. Lhůta uplyne tento týden.

Letos v zimě stejně jako Dbalý podal žádost o předčasné propuštění další aktér kauzy kolem Nemocnice Na Homolce, a sice její někdejší náměstek a lékař Michal Toběrný. V jeho případě rozhodoval Obvodní soud pro Prahu 4 a ten došel k závěru, že Toběrný splnil všechny zákonné podmínky. Letos v březnu ho proto s pětiletou zkušební dobou propustil na svobodu.