Policie opět pátrá po zloději z domu střelce z fakulty. Potom, co se k vloupání přiznal, utekl

Policie znovu vyhlásila pátrání po muži, který se vloupal do domu střelce z pražské filozofické fakulty a Klánovického lesa. Už jednou ho přitom po několikaměsíčním pátrání zadržela, a to loni v dubnu při silniční kontrole. Muž se tehdy k činu přiznal, poté však opět utekl. Doteď si tak podle policejní mluvčí nepřevzal ani usnesení o zahájení trestního stíhání. Případ se proto zatím nedaří dotáhnout. Původní zpráva Kladno 5:00 21. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policejní zásah v Hostouni na Kladensku, kde měl pachatel zabít svého otce a poté odjet do Prahy, kde střílel na Filozofické fakultě | Zdroj: Profimedia

„Obviněný muž je v současné době v pátrání,“ potvrdila pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová. Dosud tak nepadl ze strany kriminalistů návrh na podání obžaloby. Původně se přitom zdálo, že vše půjde rychle.

‚Nesvítilo se tam.‘ Policie chytila zloděje, který se vloupal do domu masového střelce z fakulty Číst článek

Když policie jednapadesátiletého muže po čtyřech měsících konečně loni v dubnu dopadla, obvinila ho záhy ze spáchání dvou trestných činů, a to z porušování domovní svobody a krádeže. K činům se dopadený zloděj během výslechu přiznal.

V Hostouni se v prosinci roku 2023 a na začátku roku 2024 vloupal hned do dvou domů. „A uvedl, že si domy vybral zcela náhodně, jelikož se v nich nesvítilo, a z toho odvodil, že se v nich nikdo nenachází,“ napsali tehdy kriminalisté v tiskové zprávě.

Policisté podle prohlášení na případech vloupání intenzivně pracovali, aby se dostali k pachateli. „Doslova mravenčí prací na základě ohledání místa, získaných důkazů a celkového prověřování se kriminalistům podařilo vytipovat podezřelou osobu,“ uvedli.

Uvalení vazby

Přesto na muže nebyla uvalena vazba, policisté se rozhodli stíhat ho na svobodě. A muž utekl. Dosud si tak podle policejní mluvčí Schneeweissové nepřevzal ani usnesení o zahájení trestního stíhání.

Pokud muže policisté opět chytí, mohl by tentokrát ve vazbě skončit. „To, že se skrývá, aby se vyhnul trestu, je samozřejmě jeden z vazebních důvodů,“ připustila Schneeweissová.

Pokud dojde na pravomocné odsouzení, mohl by si obviněný muž jít sednout za mříže na jeden rok až pět let. Co přesně si z domů odnesl a v jaké hodnotě, policie vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nechce konkretizovat.

Středočeská policie původně loni v lednu informovala o tom, že na konci roku 2023 přijala oznámení o dvou případech vloupání do rodinných domů v Hostouni. Jedno mělo být dokonané, druhé ve stadiu pokusu. Loupeže se měly odehrát 25. a 29. prosince, tedy několik dní po masové střelbě.

Policie tehdy kvůli krádežím posílila v obci dohled a monitoring policejních hlídek. Současně zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů narušení domovní svobody a krádeže, jak v lednu napsal server iDnes.cz.