Nejsem nějaký rasista... velký, prvňáky jsem do plynu neposílal, hájí se autor komentáře pod fotkou z Teplic

Naše komentáře pod fotografií prvňáků z Teplic špatně chápete, brání se facebookoví diskutující Víťa Kroupa a Alena Čtvrtlíková. Server iROZHLAS.cz je dohledal a zeptal se jich na jejich příspěvky, které společně s dalšími vyděsily rodiče i učitele školy. Kroupa fotografii žáků různých národností okomentoval: „Ještěže jsou ze ZŠ Plynárenská. Řešení se přímo nabízí“, Čtvrtlíková zase napsala, že rodiče „našich“ dětí by si na školu měli stěžovat. Dva rozhovory Teplice 6:00 16. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotka žáků první třídy na Základní škole Plynárenská v Teplicích vyvolala řadu nenávistných reakcí na sociálních sítích | Foto: Deník/Zdeněk Traxler

Snímek teplických prvňáků zveřejnil regionální Deník. Ve třídě na něm jsou vietnamské, arabské či romské děti. V reakci na to začali lidé na facebooku přidávat nenávistné komentáře, v nichž vyhrožovali dětem i učitelům. Ředitelka školy zvažuje podání trestní oznámení, policie už ale případ vyšetřuje. Rodiče dětí reakce vyděsily, někteří se bojí pouštět je do školy.

Server iROZHLAS.cz se rozhodl najít autory komentářů a dát jim prostor, aby je vysvětlili. Vypátral Kroupu a Čtvrtlíkovou, s nimiž mluvil telefonicky. Dalšího diskutujícího Petra Valoucha, který pod fotografií napsal „Tam by sedl granát jak prdel na prkýnko“, zastihla doma Česká televize. Před kamerou ale utekl.



Víťa Kroupa do diskuze pod fotografii prvňáků napsal: „Ještěže jsou ze ZŠ Plynárenská. Řešení se přímo nabízí. Neříkej, že Tě to taky nenapadlo!!!.“ Muž pocházející z Brna serveru iROZHLAS.cz řekl, že proti dětem z fotografie, ani jiným národnostem nic nemá. Na jeho facebookovém profilu bylo možné ještě ve středu odpoledne najít fotku hajlujícího Adolfa Hitlera s popiskem „Krásne bílé sny, Přátelé.“ Večer už z profilu zmizela, server iROZHLAS.cz má uloženou kopii obrazovky.

Příspěvek Víti Kroupy pod fotografií dětí z teplické základní školy. | Foto: reprofoto Facebook Víti Kroupy | Zdroj: Facebook

Vy jste komentoval fotografii prvňáků z Teplic. Chtěl bych se vás na to zeptat, protože z vašeho komentáře může vyplývat, že byste je chtěl poslat do plynu. Jak jste to myslel?

Počkejte, to si špatně vysvětlujete.



Napsal jste: "Ještěže jsou ze ZŠ Plynárenská. Řešení se přímo nabízí. Neříkej, že Tě to taky nenapadlo!!!". Jak jste to tedy myslel?

Ale to je mezi námi, to bych vám asi nevysvětlil.



Tak to zkuste...

V Teplicích na Plynárenské bydlí kamarád, jemuž jsem to komentoval. Znám ho jen přes facebook.



Z vašeho komentáře se zdá, že navrhujete poslat děti z první třídy do plynu...

Ne, to jsem samozřejmě nechtěl.



Jak jste to tedy myslel?

Vy si to tak vysvětlujete, protože to je vytrženo z kontextu, úplně z něčeho jiného. Něco, co s tím nemá nic společného.



Ono to úplně z kontextu vytrženo není. Další diskutující po nich chtěl házet granát a tak podobně. Nemyslíte, že váš komentář vyvolává dojem, že je chcete poslat do plynu?

To já jsem nečetl.



Zaznamenal jste poprask, který se kolem komentářů strhl?

Nezaznamenal.



Věc vyšetřuje policie, kontaktovala vás?

Mě osobně nekontaktovala.

Víťa Kroupa měl na facebookovém profilu fotografii hajlujícího Adolfa Hitlera. Potom, co se ho na ní server iROZHLAS.cz zeptal, zmizela. | Zdroj: Facebook

Prohlédl jsem si váš facebookový profil, sdílíte tam například obrázek Adolfa Hitlera s přáním "dobré bílé noci" (obrázek po rozhovoru z facebookového účtu zmizel, pozn. red.). Nevadilo vám náhodou na té fotografii, že na ní jsou děti různých národností?

Nic mě nevadilo. Každý si to může vysvětlil, jak chce.



Právě v tom je problém, že si to mnoho lidí vysvětluje tak, že jste chtěl ty prvňáky poslat do plynu...

To si vysvětlují špatně.



A jak je to tedy správně? Jak jste to myslel?

Je to dlouhodobá debata přes facebook mezi mnou a tím kamarádem z Teplic. Bavili jsme se víceméně úplně o něčem jiným. Fakt je to vytržené z kontextu. Nejsem nějaký rasista... velký.



Takže jste jenom malý rasista?

Ale žádný. Mně jen vadí někteří lidé, kteří vyžírají náš sociální systém.



Víte, že na té fotografii jsou například děti lékařů, kteří u nás už léta pracují a normálně žijí? Myslíte, že právě oni zneužívají náš sociální systém?

Co mě furt podsouváte něco, co jsem tak nemyslel? Že si to tak vysvětlujete, to je váš problém, ne můj. Já jsem to tak nemyslel a jestli v tom vidíte nějakou chybu, tak není u mě. Vy si to špatně vysvětlujete.



Dobře, tak se zeptám znova. Co jste myslel svým komentářem pod tou fotografií? Co je to za řešení, které se přímo nabízí?

Jo takhle. No, že všichni utíkají do Německa.



To vyplývá z vašeho komentáře, že škola je v ulici Plynárenská?

No tak všichni se stěhují do Německa. Bavili jsme se o tom, že jich je přes milion a stále tam přijíždějí, takže řešení se přímo nabízí, že můžou třeba do Německa.



Vy asi mluvíte o imigrantech?

No jasně, já jsem tu fotku zběžně prolétl, viděl jsem tam komentář, tak jsem mu odepsal a....heleďte, já nejsem ani v České republice.



Na té fotografii ale nejsou žádní imigranti, to jsou lidé, kteří u nás normálně žijí. Uvědomujete si to?

To nevím. Já jsem reagoval jen na ten jeho komentář. Jestli si to někdo vysvětloval nějak jinak...nevím.



Čili připouštíte, že jste se spletl?

Je to možný. Já si totiž ani přesně nevybavuji, o čem to bylo, co to víceméně je.



Nemyslíte si, že váš komentář byl neuvážený? Rodiče dětí z té fotografie teď o ně mají strach.

Neuvážený? Pokud by mě znali, věděli by, že z mé strany nic nehrozí.



Ale oni vás neznají. Komentáře pod tou fotografií teď řeší oni, škola i policie.

To, že oni řeší něco, co je vytržené z kontextu a neznají souvislosti, které měly komentovat úplně něco jiného... Bylo to prostě jenom pod tou fotkou.



Vy jste zmiňoval, že jste v zahraničí, pracujete tam?

Já tam stavím haly, dopravníky, logistiku a takovéhle věci.



Z toho, co jste zatím řekl, se mi zdá, že nemáte rád cizince a imigranty. Vy sám ale pracujete v jiné zemi, kde vás nechají vydělávat. Nezdá se vám to vůči cizincům u nás nefér?

Já jsem zaměstnaný u české firmy a odvádím daně. Od státu jsem nikdy nic nechtěl. Nechápu, jak někteří mohou žít celý život na sociálních dávkách. Nemyslím imigranty, nemyslím konkrétně vůbec nikoho.



Víte, že váš komentář pod fotografií může policie posoudit jako trestný čin a můžete mít potíže?

Proč by to měla považovat za trestné, já jsem nic špatného nemyslel. Myšlenky jsou trestné? Že si dá někdo do souvislosti věci vytržené z kontextu? Já to nechápu.



Alena Čtvrtlíková pod fotografii napsala: „To si dělaj prdel a co ty rodiče našich děcek, hnus, jsou normální? Okamžitě bych dala stížnost na školu.“ Sama pracuje v základní škole na Olomoucku jako uklízečka. I ona prý proti dětem na fotografii nic nemá, to je podle ní „blbost“. Reagovala pouze na ostatní komentáře pod fotografií a komentář napsala „v zápalu“.

Příspěvek Aleny Čtvrtlíkové pod fotografií dětí z teplické základní školy. | Foto: reprofoto Facebook Aleny Čtvrtlíkové | Zdroj: Facebook

Vy jste na facebooku komentovala fotografii prvňáků tak, že vám vadí a podala byste stížnost na školu. Proč byste si chtěla stěžovat?

Ježiši, já už nevím.



Byla to fotografie prvňáků, byli na ní také arabské děti, asiaté a podobně. Vy jste pod ní ve zkratce napsala, že byste dala stížnost na školu. V čem vám ta fotografie tak vadí?

Je to možný, že jsem nějak reagovala na ty komentáře, nebo tak. Já si to teď opravdu nemůžu uvědomit.



Já vám přečtu, co jste napsala. „To si dělaj prdel a co ty rodiče našich děcek, hnus, jsou normální? Okamžitě bych dala stížnost na školu.“ Co vám na té fotografii vadí?

No nevím, možná ty komentáře a tak jako. Co se tam kolem toho dělo. Takže jsem zareagovala tak, jak jsem zareagovala. Takže možný to je, nevím.



Na té fotografii jsou „české“ děti společně s asijskými či arabskými. Působí to, jako když vám vadí právě to.

Říkám, je možné, že jsem reagovala i na ty komentáře, co tam byly. Člověk zareaguje v ten první moment. Už si to ale jako nemůžu uvědomit.



Nepřipadá vám, že váš komentář minimálně překročil jistou hranici slušnosti nebo dobrých mravů?

Říkám, nevím, jak tam ty komentáře šly postupně. Já nebudu nic říkat za druhé lidi, budu mluvit sama za sebe. Je to reakce na ty komentáře, co tam byly. Je to možný, že člověk zareaguje takhle. Teď vám to nemůžu říct, protože si to neumím přesně vybavit.



Vadí vám, že „české“ děti chodí do třídy i s dětmi jiné národnosti?

Jo vy se mě ptáte takhle na rovinu?



Ano, ptám se, protože z vašeho komentáře to tak může vypadat.

No já nevím, já mám už velké děti. Je to věc názoru. Já pracuji tam, kde ty děti jsou, je tam hrozná šikana, ty děti jsou zlé...je to jedno s druhým co se teď děje. Je to reakce, jak člověk reaguje.



Ale co s tím mají společného ti prvňáci z fotografie?

Ne ne, tam to nebylo myšleno na děcka, děcka za nic nemůžou. Já už si to vybavuji, tam bylo psaný, jak vyrostou a takhle. Říkám, byla to reakce na tyhle komentáře.



Já to pořád nechápu, vadí vám tedy, když společně chodí do školy děti jiných národností?

Mně nevadí ty národnosti, mně vadí spíš, co z toho potom je. Že ty děti se potom se napadají a tyhle věci. To mě vadí.



Když jste slyšela s odstupem času váš komentář, nepřijde vám za hranou?

To je otázka, co za komentáře tam bylo. Ty šly po sobě.



Další diskutující například navrhovali mezi děti hodit granát.

To já dál nevím, dál jsem to neregistrovala, co se tam dělo.



Dobře, vy jste reagovala na komentář dalšího diskutujícího, který zní takto: „Doufám, že je to vtip, že někdo přičmoudlíkům dal jiný jména.“ Jak jste to tedy myslela?

No říkám, bylo tam víc těch komentářů, takže opravdu tam člověk v tom zapálení může napsat cokoliv. Ale není to nic proti těm děckám.



Zaznamenala jste, že kolem komentářů pod fotografií se strhla poměrně velká mela?

Já nevím, já jsem už dál ty komentáře nečetla. Takže nemůžu odpovědět. Jak jsem zareagovala, tak to byla reakce na to, co tam bylo před tím. Člověk v tom zápalu, to víte že jo, v dnešní době, co si budeme vykládat.



Nemyslíte, že by bylo dobré dávat si pozor, co na facebook píšete? Pracujete na základní škole, nebojíte se problémů, pokud se váš komentář dostane k nadřízeným?

Jako problémy s dětmi nemám, takže říkám, to byla reakce na reakci. Je to možný, že jsem to napsala, jak jsem to napsala. Já s tím nemám problém.



Z vaší reakce ale vyplývá, že byste si - být rodiči „českých“ děcek - stěžovala na školu, že je ve třídě smíchala s dětmi jiných národností?

No tak jsem to zrovna nemyslela.



Jak jste to tedy myslela?

Možná to tak vyznělo, ale tak jsem to určitě nemyslela. Je to celé samozřejmě blbost. Jestli jsem to tak napsala, tak jsem to napsala blbě. Jak vy to říkáte, tak jsem to nemyslela, to je hloupost, to by nešlo.



Víte, že komentáře pod fotografií už vyšetřuje policie? Kontaktovala vás?

Ne. Jestli to tak vyznělo, je to moje chyba. Je to reakce na reakci a určitě to není přímo vůči těm děckám. Je to navazované na ty komentáře. Já se tedy omlouvám, jestli je nějaký problém.