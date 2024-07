‚Američané si zaslouží vědět, kdo stál za útokem na Kapitol.‘ Bidenovi se nelíbí verdikt o imunitě Trumpa

Prezidenti Spojených států mají částečnou imunitu před trestním stíháním, ale pouze při oficiálních aktech. Rozhodl o tom Nejvyšší soud. Jeho verdikt kritizuje současný prezident Joe Biden, považuje ho za podkopávání základů právního státu. Kvůli přelomovému rozhodnutí soudu se nejspíš zpozdí soudní procesy s exprezidentem Donaldem Trumpem. Rozsudky pravděpodobně nepadnou před prezidentskými volbami v listopadu. Washington/Praha 8:02 2. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump během návštěvy Washingtonu | Foto: Evelyn Hockstein | Zdroj: Reuters

Verdikt říká, že exprezident Donald Trump má imunitu pro všechna jednání jako ústavní činitel. Rozhodnutí ale také konstatuje, že ne vždy prezident vystupuje jako oficiální státník. Nejvyšší soud ale přitom nechal na nižších obecných soudech, tedy například na federálním okresním soudu ve Washingtonu D.C. nebo na Floridě, aby posoudili, kdy Trump jednal jako oficiální prezident a kdy jako soukromá osoba.

Na posouzení bude tedy i to, zda Trump jednal jako prezident v při útoku na Kapitol v roce 2021. Tehdy ve Washingtonu před Bílým domem mluvil o ukradených volbách a o tom, že je třeba chránit demokracii a výsledky voleb. Pravděpodobně tedy podnítil útok davu na sídlo Kongresu.

Kvůli verdiktu se pravděpodobně zpozdí i další Trumpovy soudní procesy. Soudci totiž budou muset vyřešit otázku, v jakém postavení Trump byl, když například volal státnímu tajemníkovi do Georgie a chtěl po něm, aby někdo našel pár tisíc hlasů, aby porazil ve státě Bidena. Nebo když si schovával tajné dokumenty u sebe v rezidenci na Floridě.

Proti rozhodnutí obecných soudů se Trumpovi advokáti samozřejmě mohou odvolat. Žádný z trestních procesů pravděpodobně do listopadových voleb ani nezačne. To kritizoval v reakci na verdikt Nejvyššího soudu i prezident Joe Biden. Rozhodnutí soudu podle něj ukázalo, že si nejsou všichni občané rovni a prezident může stát nad zákonem.

Lid má podle Bidena právo vědět, jestli je Trump zodpovědný za vyprovokování útoku na sídlo amerického Kongresu. Po rozhodnutí Nejvyššího soudu je ale velmi nepravděpodobné, že se to občané dozvědí do listopadových voleb. Soud ve Washingtonu do té doby totiž nejspíš ani nezačne.