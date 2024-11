Americký gardista dostal za vynášení tajných informací 15 let vězení. Chlubil se s nimi na internetu

Někdejší příslušník letecké složky americké Národní gardy Jack Teixeira byl ve středu odsouzen k 15 rokům za mřížemi za to, že vynesl tajné vojenské dokumenty, které se týkaly mimo jiné války na Ukrajině. Informovala o tom agentura AP. O výši trestu v Bostonu rozhodla federální soudkyně Indira Talwaniová. Washington 6:43 13. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na obrázku je zachycen příslušník Massachusettské národní letecké gardy Jack Teixeira (vpravo), který se dostavil k americkému okresnímu soudu v Bostonu | Zdroj: Profimedia

Nyní 22letý Teixeira v březnu souhlasil s přiznáním viny ve všech šesti bodech obžaloby z úmyslného uchovávání a předávání utajovaných dokumentů týkajících se americké armády. Ve vazbě byl od svého zatčení v dubnu loňského roku.

Kauza je označována za jedno z nejzávažnějších narušení bezpečnosti v USA od doby, kdy se v roce 2010 na webu WikiLeaks objevilo více než 700 000 dokumentů, videí a diplomatických zpráv. Americké letectvo v souvislosti s případem už dříve potrestalo 15 svých zaměstnanců.

Před zatčením působil Teixeira v letecké složce gardy v Cape Cod v Massachusetts a věnoval se kybernetické bezpečnosti a IT podpoře. Přestože neměl vysokou hodnost, měl bezpečnostní prověrku pro přístup k přísně tajným dokumentům. Od ledna 2022 podle prokuratury začal otevírat stovky utajených dokumentů, které se týkaly mimo jiné ruské invaze na Ukrajinu.

Tajné informace pak Teixeira sdílel prostřednictvím chatovací aplikace Discord v uzavřených skupinách, přičemž se podle prokuratury chlubil, že má přístup k informacím o „Izraeli, Palestině, Sýrii, Íránu a Číně“.

Některé z materiálů, které obsahovaly přísně tajné informace o ukrajinské protivzdušné obraně či izraelské zpravodajské službě Mossad, se však začaly šířit dál. Informace Teixeira podle prokuratury vynesl i přesto, že ho jeho nadřízení v roce 2022 dvakrát napomenuli a varovali ohledně jeho zacházení s utajovanými dokumenty.

Teixeirovi právníci v soudních dokumentech uvedli, že obviněný „upřímně lituje rozhodnutí, která učinil, a škody, kterou způsobil“. Požadovali kratší trest v trvání 11 let vězení. Uvedli přitom, že záměrem autistického, izolovaného mladíka nikdy nebylo poškodit Spojené státy, ale poučit přátele, které si našel na internetu, o světových událostech, včetně války na Ukrajině.

Prokurátoři naopak uváděli, že Teixeira nemá mentální postižení, které by mu bránilo rozpoznat, co je správné a co ne. Zároveň zpochybnili relevantnost diagnózy, která byla učiněna až po zatčení a podle níž má mladík „lehký vysoce funkční autismus“.