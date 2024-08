Bloomberg mohl ohrozit výměnu vězňů USA a Ruska, omluvil se šéfredaktor za předčasně vydanou zprávu

Zpráva agentury Bloomberg o výměně vězňů mezi Ruskem, Běloruskem a západními zeměmi z minulého týdne vyšla předčasně a mohla tuto rozsáhlou a bezprecedentní akci ohrozit. V memorandu rozeslaném zaměstnancům agentury, která o výměně informovala jako jedna z prvních, to uvedl její šéfredaktor John Micklethwait. Bloomberg okolnosti vedoucí k vydání zprávy prošetřil a následně přijal disciplinární opatření, napsala v pondělí americká média. Washington 22:23 5. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Agentura Bloomberg News | Zdroj: Profimedia

První zprávu o výměně vězňů, o které se v tu dobu už několik dní spekulovalo, Bloomberg zveřejnil minulý týden ve čtvrtek v 07.41 washingtonského času (13.41 SELČ). Vězni v tu dobu ale teprve mířili do Ankary na místo výměny, napsal server New York Magazine.

Bílý dům to ráno o výměně podle zdrojů stanice CNN informoval vybrané redakce, na zpravodajství ale uvalil embargo. Poté, co Bloomberg zprávu zveřejnil, zavolali představitelé Bílého domu do redakce s požadavkem na stažení článku, protože vězni ještě nebyli propuštěni. To agentura odmítla udělat, což Bílý dům přijal s frustrací, píše CNN.

Původní zprávu ve čtvrtek ráno rovněž vyzdvihl novinář Bloombergu na platformě X, kde ji označil za jednu z „největších poct“ v jeho kariéře. Později příspěvek smazal a zveřejněná zpráva byla aktualizována s poznámkou, že vězni ještě nejsou na svobodě.

„Dřívější verze tohoto příběhu byla opravena tak, aby odrážela, že Američané ještě nebyli propuštěni,“ stálo v poznámce redakce doplněné v 08.59 washingtonského času (14.59 SELČ).

Čtvrteční výměna je označována za největší mezi Moskvou a Západem od konce studené války. Její součástí bylo 24 vězněných a dvě děti. Do Ruska se mimo jiné vrátil v Německu usvědčený vrah a důstojník ruské tajné služby FSB Vadim Krasikov.

Z Ruska pak do Německa zamířilo 13 lidí včetně odpůrců ruského režimu Ilji Jašina, Olega Orlova a Vladimira Kara-Murzy, do Spojených států zamířili tři lidé. Mezi nimi byl i reportér listu The Wall Street Journal (WSJ) Evan Gershkovich.

Zpravodajské organizace, píše CNN, se dohodly, že zprávu o propuštění vězňů nebudou vydávat, dokud nebude výměna dokončena, aby neohrozily její průběh. WSJ, který s ohledem na svého novináře vězněného v Rusku připravoval podrobnou zprávu, měl na letišti v Ankaře vlastního reportéra.

„Na místě byl doslova (reportér) Yaroslav Trofimov s dalekohledem, který čekal, až uvidí Evana vystupovat z letadla. Zveřejnili jsme to, jakmile se tak stalo,“ napsal New York Magazine s odkazem na nejmenovaného člena redakce WSJ.

Zpravodajství Bloombergu „mohlo ohrozit dojednanou výměnu, která (vězně) osvobodila“, uvedl Micklethwait. „I když naše zpráva nakonec naštěstí nic nezměnila, šlo o jasné porušení redakčních standardů, které z nás činí celosvětově důvěryhodnou redakci,“ píše se memorandu.