Tři čeští vojáci zemřeli po útoku sebevražedného atentátníka v Afghánistánu, uvedla armáda

V noci na neděli zemřeli tři čeští vojáci, kteří hlídkovali v okolí základny Bagrám v Afghánistánu. Podle dostupných informací mělo jít o sebevražedný útok Tálibánu. Zprávu oznámila Armáda České republiky, která zároveň sdělila, že už byli informováni příbuzní vojáků a byla jim nabídnutá podpora a pomoc. Aktualizujeme Kábul/Praha 11:53 5. 8. 2018 (Aktualizováno: 12:39 5. 8. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letecká základa Bagrám | Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

„V neděli okolo 3.50 hodin našeho času došlo při patrole v okolí základny Bagrám v afghánské provincii Parwan k útoku sebevražedného atentátníka. V uvedenou dobu prováděla pěší patrola běžnou činnost ve stanoveném prostoru. Následkem výbuchu utrpěli tři čeští vojáci, rotný M.M. (1982), desátník K. B. (1990) a desátník P.Š. (1993), smrtelná zranění,“ uvedl v tiskovém prohlášení Generální štáb Armády ČR.

Největší jednorázová ztráta. Před čtyřmi lety zabil sebevražedný atentátník pět českých vojáků Číst článek

Podle něj už o události informovali rodiny zesnulých a k dispozici jsou jim vojenští psychologové a vojenští kaplani.

K události se vyjádřil náčelník generálního štábu generálporučík Aleš Opata. „Zpráva o úmrtí vojáků je vždy ta nejhorší, velmi mě to zasáhlo. V mých očích jsou to hrdinové, kteří se za hranicemi České republiky podíleli na boji proti terorismu. Celá země by na ně měla být hrdá. Upřímnou soustrast rodinám, příbuzným a kamarádům.“

Soustrast rodinám vyjádřil rovněž ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). „Tragická smrt tří našich vojáků mě velmi zasáhla. Všem rodinám a blízkým chci vyjádřit svou hlubokou soustrast.“ Ministr je v telefonickém kontaktu s předsedou vlády i velením Armády ČR.

Přes sociální sítě sdělili slova soustrasti i premiér a prezident republiky. „Je mi moc líto úmrtí našich tří vojáků v Afghánistánu. Hrdinů, kteří bojovali proti teroristům tak daleko od vlasti a které zavraždil sebevražedný útočník. Vážím si toho, co udělali pro naši zemi. Vyslovuji svou nejhlubší soustrast jejich rodinám a pozůstalým,“ napsal premiér Andrej Babiš (ANO).

„Hluboká lítost a soustrast všem příbuzným obětí sebevražedného atentátu. Nemělo by nás to však odrazovat od úsilí nadále bojovat s mezinárodním terorismem,” sdělil přes svého mluvčího prezident Miloš Zeman. Mluvčí Jiří Ovčáček zároveň dodal, že prezident je připravený účastnit pietního aktu po návratu zesnulých vojáků do vlasti.

Je mi moc líto úmrtí našich tří vojáků v Afghánistánu. Hrdinů, kteří bojovali proti teroristům tak daleko od vlasti a které zavraždil sebevražedný útočník. Vážím si toho, co udělali pro naši zemi. Vyslovuji svou nejhlubší soustrast jejich rodinám a pozůstalým. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 5. srpna 2018

Mise Rozhodná podpora

Krátce před zveřejněním informací české armády oznámilo vedení NATO, že sebevražedný útočník zabil tři členy jeho mise. Tři další členy rutinní hlídky, jednoho Američana a dva vojáky afghánské armády, zranil. K útoku se přihlásilo radikální hnutí Tálibán.

Činitelé mise podle agentury Reuters upřesnili, že se útok odehrál v Čárikáru, hlavním městě provincie Parván.

Mluvčí provinčního guvernéra Vahída Šahkarová řekla, že terčem útoku sebevražedného atentátníka byli příslušníci zahraničních sil na běžné hlídkové trase.

Severoatlantická aliance vede v Afghánistánu nebojovou misi Rozhodná podpora. Vojáci NATO nevedou v zemi bojové operace, podporují ale afghánské bezpečnostní síly.

Česká armáda má nyní v zemi mandát na 250 vojáků, kteří působí v Kábulu a na základně Bagrám.

Útok na české vojáky je druhý sebevražedný útok v zemi od začátku srpna. Ve středu došlo k sebevražednému útoku i ve východoafghánském městě Gardez v provincii Paktíja. Ten byl zaměřen na šíitskou mešitu a přihlásil se k němu takzvaný Islámský stát. Vyžádal si 39 obětí a nejméně 80 zraněných.