Charanzová: Patrioti jsou výsledkem Orbánovy práce, je to jeho dítě. Vznikli i díky jeho přátelství s Babišem

Europoslanci za hnutí ANO, kteří se připojili do frakce Patriotů, s níž zbytek europarlamentu nehodlá moc spolupracovat, neobsadí žádné významné pozice v Evropském parlamentu. „Nezáleží na tom, kdo vyhraje. Záleží na tom, kdo je schopen získat většinu a vládnout. ANO z hlavního směru odešlo a do opozice se připojilo samo," vysvětluje bývalá europoslankyně za ANO Dita Charanzová v pořadu Interview Plus na Českém rozhlase Plus. Interview Plus Praha/Brusel 19:40 22. července 2024

Předseda hnutí Andrej Babiš opustil jednu z nejsilnějších frakcí v Evropském parlamentu, aby se spojil se stranami považovanými za extrémní pravici.

„Hnutí ANO se rozhodlo dát na stranu této opozice a z toho vyplývají dopady, které teď vidíme,“ komentuje Charanzová. „Nezáleží na tom, kdo vyhraje. Záleží na tom, kdo je schopen získat většinu a vládnout. ANO z hlavního směru odešlo a do opozice se připojilo samo,“ myslí si.

Podle bývalé europoslankyně se ale tyto extrémně pravicové strany ve své frakci Patrioti pro Evropu uzavírají samy do sebe, což neodpovídá kampani hnutí ANO, které slibovalo hájit zájmy českých voličů.

„Když se podívám na to, co prosazuje třeba strana Marine Le Penové ve Francii, tak to jde proti zájmům českých firem. Ona prosazuje to, aby francouzské firmy dostávaly přednost, aby se Francie zaměřila na Francii,“ vysvětluje bývalá europoslankyně.

Hnutí ANO před volbami voličům slibovalo, že bude hájit jejich zájmy. Jenže kvůli svému členství v Patriotech teď nebude podle Charanzové schopno výrazně evropskou politiku ovlivnit.

„Budou samozřejmě mluvit na plénu, tam mají veškerá práva se k návrhům vyjadřovat, zapojit se do debaty. Tam očekávám plamenné projevy. Ale dopad na výslednou podobu legislativy, až se otevře třeba otázka zákazu prodeje aut se spalovacími motory, bude minimální,“ říká pro Český rozhlas Plus.

Spojení s Orbánem

Spojení Andreje Babiše s maďarským premiérem Viktorem Orbánem hodnotí bývalá europoslankyně Charanzová jako krok, který se dal dopředu očekávat. Vzpomíná na dobu, kdy se na půdě Evropského parlamentu hlasovalo o prvním usnesení stavícím se kriticky k dění v Maďarsku.

„Měla jsem potom rozhovor s Andrejem Babišem a pochopila jsem, jak úzkou vazbu na Viktora Orbána má. Vidím tohle spojenectví na prvním místě. To, že vznikla takhle velká politická frakce na evropské úrovni, je výsledek práce Viktora Orbána. To je jeho dítě,“ popisuje Charanzová a dodává, že vzniku koalice napomohlo jeho přátelství s Babišem.

Popisuje také Orbánovo hledání koaličních partnerů a neúspěch u evropských konzervativců, odkud se přesunul ke stranám, jako je hnutí ANO, se kterými následně evropskou stranu vytvořil.

„Pro tyto strany to má i finanční výhody. Budou dostávat nemalé finanční prostředky na to, aby se propagovaly, aby mohly využívat sociální sítě, dojde i k posílení think-tanků,“ říká bývalá europoslankyně.

Dlouhodobě pozoruje i další navazování spoluprací, a to mezi ANO s hnutím SPD. První „námluvy“ ANO s SPD v roce 2017 označuje jako jeden z klíčových momentů pro své rozhodnutí opustit řady hnutí ANO. Nesouhlasila ani s pojetím Babišovy prezidentské kampaně.

Jakou pozornost by měla Evropa věnovat odstoupení Joea Bidena z kampaně? Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus, audio je v úvodu článku.