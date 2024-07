‚Neprodáme duši za členství.‘ Fico si klade podmínky pro návrat Směru do Strany evropských socialistů

Slovenský premiér Robert Fico si klade podmínky pro návrat své strany Směr-sociální demokracie do Strany evropských socialistů (PES), která Směru loni pozastavila členství. Bez jejich splnění zůstanou europoslanci za Směr podle Fica nezařazení. To by znamenalo, že se nepřidají například ani k nové frakci Patrioti pro Evropu. Vyplývá to ze čtvrtečního Ficova vyjádření. Bratislava 18:19 11. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský premiér Robert Fico si klade podmínky pro návrat své strany Směr-sociální demokracie (Směr) do Strany evropských socialistů (PES), která Směru loni pozastavila členství | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministerský předseda tvrdil, že po červnových volbách do Evropského parlamentu Směr dostal návrh, zda se do Strany evropských socialistů nechce vrátit.

Kdo jsou Patrioti pro Evropu? Kromě Babiše, Turka a Orbána i téměř celá skupina krajní pravice Číst článek

Směr sice eurovolby na Slovensku nevyhrál a skončil na druhém místě za vítězným proevropským opozičním hnutím Progresivní Slovensko, k předchozím třem mandátům v Evropském parlamentu ale získal další dva mandáty.

„Evropští socialisté se asi domnívají, že prodáme svou duši a že za členství ve Straně evropských socialistů a v socialistické frakci v Evropském parlamentu upustíme od suverénních postojů k Ukrajině, migraci, etickým otázkám. Jasnou podmínkou našeho opětovného zařazení do Strany evropských socialistů a do příslušné frakce je právo Směru a jeho představitelů mít suverénní postoje v uvedených oblastech,“ řekl Fico.

‚V rozporu se zájmy‘

Premiér například kritizuje vojenskou pomoc západních zemí Ukrajině, která se třetím rokem brání ruské invazi, dále vystupuje proti migraci do Evropské unie a neprosazuje posílení práv komunity LGBT+. V minulosti Směr psal rovněž o „bruselských válečných štváčích“.

Fico uvedl, že europoslanci za Směr raději zůstanou nezařazení, než by představitelé strany měli „jako papoušek opakovat to, co si přejí jiní a co je v příkrém rozporu se slovenskými národně-státními zájmy“.

Odklon od hodnot i odmítání pomoci Kyjevu. Evropští socialisté zastavili členství Ficově i Pellegriniho straně Číst článek

„Stejně prosím každého, aby pochopil, že Směr jako autentická slovenská sociální demokracie nemůže vstupovat do evropských politických struktur, které s levicí a sociální demokracií nemají vůbec nic společného,“ uvedl Fico.

Strana PES po loňských volbách na Slovensku pozastavila Směru a také nyní vládní straně Hlas-sociální demokracie členství, což v případě Směru zdůvodnila Ficovým odklonem od hodnot evropských socialistů a tehdy ještě jen připravovanou vládní spoluprací se Slovenskou národní stranou. Tu evropští socialisté označili za krajně pravicovou.

Dlouholetá europoslankyně za Směr Monika Beňová tento týden uvedla, že s evropskými socialisty už jednat nebude. Kritizovala zároveň, že socialistická frakce v Evropském parlamentu nezvolila do svého vedení žádného zástupce ze střední a východní Evropy.

‚Přirozený partner‘

Zvolený europoslanec za Směr Erik Kaliňák pak uvedl, že frakce Patrioti pro Evropu bude přirozeným partnerem pro jeho stranu. Dodal ovšem, že by Směr jako levicová strana působil úsměvně v této čistě pravicové frakci. Ve skupině Patrioti pro Evropu je i české hnutí ANO.

Patrioti pro Evropu slouží zájmům Ruska, řekl Fiala. Podle Babiše je premiér patologický lhář Číst článek

V Evropském parlamentu nově vznikla také další frakce, za kterou podle analytiků stojí pravicově populistické strany, a to skupina Evropa suverénních národů. Jejím místopředsedou se stal šéf slovenského neparlamentního hnutí Republika a europoslanec Milan Uhrík, který vzešel z krajně pravicové strany Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko.

Uhrík řekl, že do nové frakce vstoupil z Republiky zatím sám, byť hnutí získalo v eurovolbách dva mandáty. Druhý zvolený europoslanec za Republiku Milan Mazureka a další europoslanci se podle Uhríka do této frakce „přidají později, až se lépe poznají“. Mazurek přišel v roce 2019 o mandát poslance ve slovenské sněmovně, když byl pravomocně odsouzen za xenofobní výroky.