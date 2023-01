Západní země se dodávkami zbraní přímo zapojují do konfliktu na Ukrajině, prohlásil Peskov

USA ve středu oznámily, že Ukrajině pošlou 31 amerických tanků Abrams, a německá vláda rozhodla, že nebude bránit dodávkám německých tanků Leopard 2 na Ukrajinu, načež řada evropských zemí ohlásila záměr tato obrněná vozidla Ukrajincům poskytnout.

„Z evropských metropolí a z Washingtonu neustále znějí prohlášení, že posílání různých zbraňových systémů včetně tanků na Ukrajinu žádným způsobem neznamená zapojení těchto zemí nebo Severoatlantické aliance do bojů, které se odehrávají na Ukrajině. S tím kategoricky nesouhlasíme,“ uvedl Peskov.

Německo poskytne Ukrajině 14 tanků Leopard 2. Moskva hrozí vyhrocením konfliktu Číst článek

„Všechno to, co dělají aliance i zmíněné metropole, Moskva vnímá jako přímé zapojení do konfliktu,“ zdůraznil kremelský mluvčí.

Německo posílá Leopardy 2

Německá spolková vláda ve středu rozhodla, že v prvním kroku poskytne Ukrajině 14 tanků Leopard. Oznámila také, že souhlasí s reexportem těchto tanků na Ukrajinu z jiných zemí. Záměr dodat tanky na Ukrajinu ohlásilo dříve Polsko a ve středu se připojily další státy, které německé stroje využívají.

Podle ukrajinské agentury Unian by Ukrajina mohla získat okolo stovky leopardů. O západní tanky Ukrajina žádala dlouhodobě, její spojenci ale ohledně dodávek váhali právě kvůli obavám, že Rusko takový postup označí za eskalaci konfliktu.