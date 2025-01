Drahé hodinky i přezdívka ‚bezdomovec‘. Ficův životní styl přiživuje nejasnosti ohledně jeho příjmů

Ani zlaté závěsy pečlivě zakrývající výhled z okna nedokázaly skrýt místo, kam se vydal slovenský premiér Robert Fico mezi svátky. A následovaly otázky, kde předseda vlády na pobyt v luxusním hotelu, kde se za noc platí několik tisíc eur, vzal. Fico nakonec o víkendu přiznal, že byl ve Vietnamu, ale tvrdí, že bydlel jinde a na hotelu byl jen na pozvání vietnamské strany. Ohledně jeho příjmů přesto panují i další nejasnosti. Bratislava 17:30 13. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Slovenska Robert Fico | Foto: VLADIMIR SIMICEK | Zdroj: AFP / AFP / Profimedia

Slovenská média informovala, že Robert Fico strávil svátky ve Vietnamu, v apartmánu v centru Hanoje, který má téměř 200 metrů čtverečních a pozlacenou vířivku. Noc pobytu tam vyjde na šest tisíc eur, tedy na 150 tisíc korun, popisuje slovenská stanice TA3. Nějakou dobu zůstával i v pětihvězdičkovém hotelu s výhledem na oceán na ostrově Phu Quoc, kde noc mimo svátky vyjde na 1400 eur (35 tisíc korun).

Robert Fico po dlouhém mlčení nakonec zveřejnil video, kde vysvětloval, že pobýval v resortu, do kterého existuje přímé letecké spojení z Bratislavy a kam pořádají zájezdy různé slovenské cestovní kanceláře, název místa však neupřesnil. Do Hanoje údajně jel na neformální schůzky s vietnamskými představiteli. Ve videu zveřejnil i anglicky psané potvrzení z hotelu Capella Hanoi, ve kterém se píše, že „slovenský premiér Fico služby a prostory našeho zařízení využil jen pro pracovní schůzku 2. ledna 2025, jež se konala z iniciativy vietnamské strany“.

Podle Dariny Malové z katedry politologie Univerzity Komenského v Bratislavě ale vysvětlení není dostatečné, spíš premiér znovu otázku své cesty otevřel. „Přilil olej do ohně polarizované slovenské společnosti. A proto toto vysvětlení, jako mnohá jiná, občané Slovenska přijímají podle toho, ke kterému z těch rozdělených táborů patří. Jeho skalním stoupencům je úplně jedno, co Robert Fico dělá, budou za ním stát vždy a všude,“ řekla pro Radiožurnál.

Pohrůžka soudem

„Stále neznáme okolnosti toho, jakým způsobem se do Vietnamu premiér dopravil. Sám totiž uvedl, že nebyl na letišti v Bratislavě, odkud cestovní kanceláře organizují lety do Vietnamu. Také nevíme, o čem na oficiálním setkání hovořil,“ doplňuje pro iROZHLAS.cz Xénia Makarová z nadace Zastavme korupci. Fico ve videu pohrozil médiím také soudy, pokud se mu neomluví. „Musíme bohužel konstatovat, že tomu všemu by se předešlo, pokud by premiér transparentně o své dovolené informoval dřív a tak, jak to dělají jeho kolegové v evropských zemích,“ domnívá se.

I pokud by veřejnost Ficovo vysvětlení přijala, tak není zřejmé, zda výdaje a majetek Roberta Fica odpovídají jeho příjmům. „Když se podíváme na jeho oficiálně zveřejněné majetky, zůstává otázka, odkud to má,“ líčí Makarová a doplňuje, že pobyt ve Vietnamu byl jen jednou z dovolených, na které byl v loňském roce Fico s přítelkyní viděn.

Kolem majetků Roberta Fica dlouho panují nevyjasněné otázky. V roce 2023 si Fico podle majetkového přiznání vydělal za svou veřejnou činnost 34 400 eur (860 tisíc korun), advokátská činnost spadající pod jiné příjmy mu vynesla 47 410 eur (1,1 milionu korun).

Na další majetek, který však Fico už oficiálně nepřiznal, upozornila opět nadace Zastavme korupci. Slovenský premiér byl vyfotografován například na motorce za 11 tisíc eur (276 tisíc korun), která má oproti běžně prodejné verzi vylepšený výfuk a další prvky, pravděpodobně je proto ještě dražší. Fico nosí také řadu luxusních hodinek – jedny od švýcarské značky IWC Kurt Klaus stály 20 tisíc eur (přes půl milionu korun), další značky Cartier za 8000 eur (200 tisíc korun).

Ve sbírce má také hodinky Raymond Weil za víc než 7000 eur, minimálně tedy za 175 tisíc korun, a ve vlastnictví má i hodinky z limitované edice PRIM Tourbillon T. G. M. za 5000 eur, tedy 125 tisíc korun. Nic z toho se ve Ficově majetkovém přiznání neobjevilo.

Premiér bezdomovcem

V majetkovém přiznání současný premiér dlouho neuváděl ani to, že by vlastnil nemovitost nebo že by žil v nemovitosti někoho jiného. Na Slovensku si proto vysloužil přezdívku „bezdomovec“.

Později se ukázalo, že Fico žil v bytě v nejdražší části slovenské metropole v komplexu Bonaparte, který vlastnil developer Ladislav Bašternák. Ficovými sousedy byl ministr obrany Robert Kaliňák nebo podnikatel Marian Kočner obviněný v případě vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové.

Pronájem Ficovi skončil poté, co Bašternákův majetek propadl, když byl odsouzen za daňové úniky. Chvíli využíval i zámek podnikatele v IT Jozefa Brhela, který je obviněný v souvislosti s předraženými zakázkami pro finanční správu, vyjmenovává Makarová.

Svůj současný byt si premiér nejprve tři roky pronajímal od svého stranického kolegy Dušana Muňka. Tato nemovitost – třípokojový byt o rozloze 135 metrů čtverečních, umístěný v nejvyšším patře s terasou a podzemní garáží – se nachází na starém městě v Bratislavě a její hodnota se na konci roku 2023 pohybovala podle realitních agentů mezi 750 tisíci a milionem eur (přes 25 milionů korun).

Fico si ho od Muňka v té době koupil za 509 tisíc eur, v přepočtu 12,7 milionu korun, tedy přibližně za polovinu tržní ceny bytu, jak ukázala prodejní smlouva, kterou má slovenský deník SME k dispozici.

Sám Fico uvedl, že 250 tisíc eur na nákup mu dala média, která mu musela platit odškodné. „Ať jsem se ptala jakéhokoliv média, tak nikdo nevěděl, kdo by mu to měl vyplatit. Žádné mediální spory za 250 tisíc na Slovensku v posledních letech nebyly,“ líčí ale Makarová.

Nefunkční majetková přiznání

Kromě novinářů a neziskových organizací nicméně na Slovensku nikdo Ficovy příjmy příliš neřeší. Přestože stejně jako každý politik musí Fico každoročně vyplňovat majetková přiznání, jde podle Makarové jen o formální záležitost, která nedává reálnou výpověď o tom, jaký majetek politik skutečně má.

„Často politici vyplní jen příjmy z veřejné funkce a další kolonky nechají prázdné. Pak to odevzdají Národní radě, ta ale nekontroluje, jestli je to pravda, nebo ne, jenom zkontroluje, zda je to vyplněné. Pokuty se dávají jen, když politik neodevzdá majetkové přiznání včas,“ přibližuje, jak systém funguje.

Přesto její nadace, média nebo i jedinci mohou podávat podněty radě k přezkoumání. Ta ale nemá vyšetřovací pravomoci a kontrolu v ní má vládní koalice. „Funguje to tak, že politici kontrolují politiky,“ doplňuje Makarová. Nikdy proto podle ní nedojde k prošetření nebo přivedení politika k odpovědnosti.