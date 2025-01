Hymna jenom pro někoho? Nová verze státní skladby dál prohlubuje na Slovensku příkopy

Slováci dostali novou verzi státní hymny. Nové aranžmá je pompéznější, tempo pomalejší, v posledních taktech zazní i fujara. Problém ale není ani tak nové provedení, jako slova autora Oskara Rózsy, který prohlásil, že tato hymna není pro všechny. „Národ by se měl s hymnou identifikovat. Nastavení, že je jen pro některé Slováky, je tedy přinejmenším zvláštní,“ říká v pořadu Jak to vidí... na Dvojce politoložka Vladimíra Dvořáková. Bratislava 20:12 6. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nová verze státní skladby dál prohlubuje na Slovensku příkopy | Zdroj: Shutterstock

Novou verzi státní hymny, kterou nahrála slovenská filharmonie, si objednalo ministerstvo kultury pod vedením Martiny Šimkovičové ze Slovenské národní strany. Skladbu, která má nyní instrumentální úvod a končí tóny fujary, však od začátku provázejí kontroverze. Trnem v oku je nejenom vysoký honorář pro autora úpravy, dirigenta a hudebníka Oskara Rózsu, ale i jeho slova na adresu kritiků, že tato hymna není pro ně.

Identifikace národa

„Přiznám se, že i ve mně jako v rozeném Čechoslovákovi, který znal obě části československé hymny, vyvolává nová verze rozpaky. Pomalé tempo je nezvyklé. Ještě nezvyklejší je ale říci, že hymna není pro všechny Slováky,“ říká s údivem v pořadu Jak to vidí... ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT politoložka Vladimíra Dvořáková.

I hymna samozřejmě podle ní může procházet určitou modernizací, což byl ostatně i argument Rózsy pro změnu, kterému původní verze zněla příliš jako dechovka. Určovat však, komu národní skladba patří, a pro koho není, je jen těžko představitelné. Přesto se to na Slovensku nyní děje.

„I česká hymna prošla změnou a není uváděna tak, jak se původně předváděla ve Fidlovačce. Podstatné je, že národ by se měl s hymnou identifikovat. Nastavení, že je jen pro některé Slováky, a pro jiné není, je tedy přinejmenším zvláštní a kritika je oprávněná. Z hudebního hlediska jde jistě o monumentální dílo, které ale působí i navzdory roztomilé fujaře odcizeně,“ míní Dvořáková.

Netransparentní jako resort kultury

Celá záležitost tak podle politoložky odpovídá celkové situaci ministerstva kultury a fungování a obsazování kulturních institucí na Slovensku, kdy dochází k velmi netransparentním proměnám. A bohužel i nová verze slovenské hymny vznikla netransparentně bez jakékoli veřejné diskuse.

„Jakýkoli zásah do státní hymny vždycky vyvolává napětí. U nové verze ale vadí i menší srozumitelnost slovům. Lidé samozřejmě tuší, co tam má být, ale nesrozumitelnost je sama o sobě problém, což nahrává diskusím o tom, jestli to byla sabotáž nebo jestli je to tím, jak je to vlastně celé ve slovenské společnosti nastavené...,“ uzavírá Vladimíra Dvořáková.