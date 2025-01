Evropa potřebuje profackovat. Trumpův tlak na energetiku ji může probrat, míní zmocněnec Bartuška

Odklon od čisté energetiky zpět k fosilním palivům. To je cesta, kterou se zřejmě vydají Spojené státy americké v čele s prezidentem Donaldem Trumpem. „Nezaměňujme dvě věci. Je pravda, že Trump opouští Zelený úděl. Ale energetice se věnuje největší díl amerického výzkumu. Trump jen přestane dotovat to, co nedává smysl,“ říká pro Český rozhlas Plus Václav Bartuška, zvláštní zmocněnec ministerstva zahraničních věcí pro energetickou bezpečnost. Praha 22:06 22. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít S Amerikou ohledně dovozu zemního plynu jedná řada evropských firem včetně českých | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Donald Trump už v úterý vyhlásil stav energetické nouze, což mu umožní realizaci těžebních projektů bez ohledu na jejich ekologický dopad. Za jak dlouho můžeme celosvětově pocítit dopad těchto kroků?

Reálně zhruba za půl roku až rok, pokud skutečně dojde k nárůstu těžby ropy a zemního plynu v USA tak rychle.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak se změní obchodní vztahy mezi Evropskou unií a Spojenými státy po nástupu Donalda Trumpa? Odpovídají Jan Rafaj a Václav Bartuška

Nicméně musím říct, že nový americký ministr energetiky je z oboru, je to těžař. A i on sám je mnohem opatrnější v těch výrocích. Protože jedna věc je snížit byrokratickou zátěž nebo omezit byrokracii při nových těžbách. A druhá věc je reagovat na globální ceny. A ty zatím té nové těžbě moc nenahrávají.

Trump chce přimět Evropu k tomu, aby začala odebírat více amerického zkapalněného plynu a více ropy. O tom ale přece nerozhodují státy, nýbrž nadnárodní společnosti. Jsou tyto Trumpovy ambice reálné?

Spojené státy jsou spolu s Katarem a Austrálií tři největší vývozci zkapalněného zemního plynu neboli LNG. S Amerikou jedná řada evropských firem včetně českých. Otázkou je, jaká bude cena a jaké budou další podmínky.

Můžou se teď Evropská unie nebo jednotlivé státy zasadit o to, aby se více nakupovalo ve Spojených státech? Přece k tomu nemůžou přinutit firmy.

Upřímně mnohem větší bonus pro americké firmy jsou dnes Húsiové v Jemenu, kteří ostřelují Rudé moře. Tím pádem k nám katarské LNG dnes pluje okolo Afriky, nikoliv přes Rudé moře a Suez. Tím se výrazně prodloužila přepravní cesta z Perského zálivu do Evropy. I tyto faktory dnes Americe nahrávají.

Jak můžou Spojeným státům nahrávat třeba plánované nebo chystané sankce Evropské unie na dovoz ruského zemního plynu? Může to zvýšit poptávku po americké ropě?

Ano, to samozřejmě může Americe, ale i Kataru a dalším exportérům nahrávat.

Byrokratická velmoc

Svaz průmyslu a dopravy České republiky varoval před nekonkurenceschopností Evropy. Vzhledem k tomu, že už teď máme násobně dražší ceny energií než v USA, co by měla Evropa dělat?

Rozhodně by měla omezit svou byrokracii. Dnes jsme kontinent svázaný předpisy a regulacemi zdaleka nejvíc na celém světě. To je naše největší slabina. Evropa je byrokratická velmoc. A bohužel pouze byrokratická.

Téměř polovina Američanů podporuje Trumpovy kroky. Milosti pro útočníky na Kongres se jim nelíbí Číst článek

Je to podle vás realistické? Protože tohle už se opakuje celé roky a stále se nic nestalo. A teď je ve Spojených státech u moci Donald Trump.

Evropa funguje nejlépe v krizích, to jsme koneckonců viděli v roce 2022 v souvislosti s ruskou válkou proti Ukrajině. Jak rychle jsme byli schopní nahradit ruský plyn a ruskou ropu. Věřím, že americký tlak pomůže Evropě se trochu probrat. Upřímně, my jako kontinent potřebujeme trochu profackovat.

Může Trumpův přístup k energetice ovlivnit ten evropský přístup?

Musím upozornit na jednu věc. To, že Donald Trump opouští Zelený úděl, to je sice pravda. Ale zároveň největší díl amerického výzkumu se věnuje skladování nových čistý energií a novým metodám jaderné energetiky.

Nezaměňujme to. Trump říká, že přestane dotovat to, co nedává smysl. Ale zároveň se do energetiky a nových technologií, které jsou mnohdy čisté, masivně investuje.

Takže vám Trumpovy kroky dávají smysl?

Naprosto. Je to srozumitelný postup zbavit se toho, co je pouze dotované a nedává ekonomický smysl. To má pochopitelně udělat i Evropská unie.

Celý rozhovor si můžete poslechnout na začátku článku.