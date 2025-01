K americkým soudům došly první žaloby na Trumpova nařízení. Podaly je desítky států

Nový americký prezident Donald Trump měl velmi razantní nástup do funkce. Hned první den podepsal několik desítek nařízení a rozhodnutí. Některá ale vyvolala také odmítavé reakce, a dokonce vyústila v žaloby. Jde například o nařízení o ochraně významu a hodnoty amerického občanství. Podle advokátů na žalující straně jde Trumpovo nařízení jasně proti americké ústavě, které nemůže být nadřazené. Washington 9:49 22. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump třímající podepsané exekutivní nařízení při prvním dni druhého mandátu v Oválné pracovně (20. ledna 2025) | Foto: Carlos Barria | Zdroj: Reuters Connect

Pravidlo, že dítě narozené na americké půdě je automaticky americkým občanem, je garantované čtrnáctým dodatkem americké ústavy z roku 1868. Staronový prezident argumentuje, že řada lidí si toto pravidlo přeje změnit.

I když má ale republikánský prezident většinu ve Sněmovně reprezentantů i Senátu, ústavu se mu s ní patrně změnit nepodaří a prezidentské exekutivní příkazy ústavě nadřazené nejsou.

Advokáti a ministři spravedlnosti žalujících států proto počítají, že jim soudy dají za pravdu a Trumpovo nařízení platit nezačne.

Na soudy se obrátily nižší desítky států, do koalice 18 z nich patří třeba New Jersey, New York, Havaj, Delaware, Colorado nebo Nevada – ty se obrátily na soud v Massachusetts – další čtyři státy zase na soud v Seattlu. Obecně platí, že jde o takzvané modré státy, tedy státy s vládou Demokratické strany.

‚Porodnická turistika‘

Opatření by se potenciálně týkalo velkého počtu dětí. Před sedmi lety žilo podle Institutu pro migrační politiku ve Spojených státech přes milion dětí, jejichž oba rodiče byli bez amerických dokladů.

Právě na to poukazoval i Trump, že lidé s platnými vízy i bez povolení jezdí do Spojených států rodit. Takové dítě pak nelze od rodičů oddělit a dítě může v dospělosti své rodiče nebo příbuzné do Ameriky legálně pozvat, čehož řada přistěhovalců bez dokumentů využívala. Tak se konala takzvaná porodnická turistika, kterou chce Trump nařízením potírat.