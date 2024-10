Florida evakuuje část Yucatánu. Připravuje se tak na další hurikán během dvou týdnů

Florida se nedlouho po řádění ničivé bouře Helene chystá na příchod hurikánu Milton, který zesílil na nejsilnější stupeň pětibodové škály a přiměl k evakuaci část obyvatel mexického poloostrova Yucatán. Živel zasáhl i do americké prezidentské kampaně, když viceprezidentka Kamala Harrisová obvinila svého republikánského soupeře v boji o Bílý dům Donalda Trumpa ze šíření dezinformací o vládní pomoci zasaženým oblastem. Orlando 7:27 8. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odklízení následků po hurikánu Helene | Foto: Christine Tannous

Milton se v pondělí večer místního času nacházel asi 1000 kilometrů jihozápadně od Tampy a rychlost větru uvnitř jeho masy dosahovala až ke 270 kilometrům v hodině. K pobřeží Floridy, k němuž se blíží rychlostí okolo patnácti kilometrů v hodině, by podle meteorologů měl dorazit v noci ze středy na čtvrtek.

„Pokud se chcete poměřovat s matkou přírodou, vyhraje v sto procentech případů,“ řekla podle agentury AP starostka Tampy Jane Castorová. Guvernér Floridy Ron DeSantis prohlásil, že před příchodem Miltona musí být odstraněny následky bouře Helene, která zdevastovala část Floridy před dvěma týdny.

Na odklízení trosek po hurikánu Helene podle DeSantise pracuje asi 4000 příslušníků národní gardy. Guvernér nařídil, aby se ti, kteří byli vysláni na pomoc zasaženým oblastem v Severní Karolíně, vrátili na Floridu a pomáhali s přípravami na příchod dalšího hurikánu. Helene si od Floridy po Severní Karolínu vyžádala přes 230 mrtvých a způsobila mnohamiliardové škody.

Stát na jihovýchodě USA se obává, že dopad blížícího se živlu bude ještě větší, než u minulé bouře. Meteorologové předpovídají, že výška vln může být až dvojnásobná a dosáhnout 2,4 až 3,6 metru.

Trump v pondělí zopakoval své dřívější tvrzení, že federální úřady záměrně zadržují pomoc pro oblasti, v nichž žijí převážně voliči republikánů. Nepředložil však žádný důkaz a média stejně jako Harrisová označují jeho slova za dezinformace.

„Je to mimořádně nezodpovědné. Je to o něm, není to o vás,“ vzkázala Harrisová přes média obyvatelům Floridy.

Cestou k Floridě, která by měla být jediným státem USA zasaženým Miltonem, projde hurikán poblíž břehů Yucatánu. Obyvatelé a turisté se v posledních hodinách evakuují z ostrova Holbox, ležícího u východního cípu Yucatánu.