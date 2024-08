Harrisová se setkala s možnými kandidáty na viceprezidenta. Favority jsou Kelly, Walz a Shapiro

Pravděpodobná kandidátka demokratů na prezidenta Kamala Harrisová se v neděli setkala s třemi uchazeči o post kandidáta na viceprezidenta. Píše to deník The New Yor Times s odkazem na nejmenované zdroj. Harrisová, která již získala dostatečnou podporu od delegátů, aby kandidovala v listopadu do prezidentské funkci, by mohla oznámit, koho si vybrala do volebnímu tandemu, během pondělí.

