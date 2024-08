Harrisová dotahuje Trumpa, republikáni jsou nervózní. Debata zvrat nepřinese, soudí Klvaňa

Americká viceprezidenta Kamala Harrisová si už zajistila dostatek hlasů delegátů, aby na blížícím se sjezdu demokratů získala nominaci pro prezidentské volby. Její republikánský oponent Donald Trump zatím ohlásil, že přijal nabídku televize Fox News na debatu, která se má konat 4. září. „Chce si tím vybudovat lepší pozici pro jednání s týmem Kamaly Harrisové,“ soudí v rozhovoru pro Radiožurnál Tomáš Klvaňa z New York University Prague. Rozhovor Praha 19:21 3. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z toho, jak Donald Trump začíná útočit na Kamalu Harrisovou poměrně zlostně, což vůči prezidentu Bidenovi nedělal, to vypadá, že jsou republikáni aktuálně hodně nervózní, analyzuje situaci v USA Tomáš Klvaňa. | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Donald Trump dříve televizní diskuzi s Harrisovou odmítal, protože tvrdil, že už je několik týdnů jasné, kdo a s čím jde za republikány do prezidentských voleb. Jak si vysvětlujete, že změnil názor?

Myslím si, že to spíše byla taková taktika, aby se znovu dojednaly podmínky, protože ty původní podmínky pro debatu 10. září na ABC vyjednával ještě s týmem prezidenta Bidena.

Tímto svým úhybným manévrem si chtěl vybudovat lepší pozici pro jednání s týmem Kamaly Harrisové. Zejména, aby se debata neuskutečnila na ABC, ale na Fox News, což je stanice, která je Trumpvi více nakloněna. A především, aby tam bylo publikum, protože Trump rád hraje pro tribuny.

Jak se zatím Donald Trump vyrovnává s nástupem Kamaly Harrisové do volebního klání?

Ta jejich reakce je hodně podobná panice, protože to vypadá, že zatím nenašli taktiku, která by na Kamalu Harrisovou fungovala. Což ostatně potvrzují i průzkumy, protože se daří tu ztrátu, kterou měl prezident Biden v celonárodních průzkumech i průzkumech v těch klíčových státech, vymazat. A ten souboj je teď velmi těsný.

To defeat Donald Trump, Kamala Harris must overcome a big electoral-college disadvantage. But she has succeeded in moving the contest back to familiar battlegrounds https://t.co/2DoXOwk8Hu pic.twitter.com/kWLdWL6bPp — The Economist (@TheEconomist) August 2, 2024

Navíc z toho, jak Donald Trump začíná útočit na Kamalu Harrisovou poměrně zlostně, což vůči prezidentu Bidenovi nedělal, to vypadá, že jsou republikáni aktuálně hodně nervózní.

Co se tedy dá očekávat od té zářijové debaty? Promluví do těch průzkumů, které ukazují, že je ten souboj mezi Harrisovou a Trumpem velmi těsný?

Pojďme připomenout, že ta debata zatím není potvrzená, protože ji zatím oznámil pouze Trump a jeho tým, což opět může být součástí nějaké jejich taktiky – snahy vmanévrovat Kamalu Harrisovou do nějakých podmínek, které jí nebudou vyhovovat.

Každopádně je jasné, že debata bude, jen zatím nevíme kdy a kde. A nemyslím si, že by měla zásadní vliv na celkovou kampaň, protože v tuto chvíli už pro ni nemůže být nic zásadnějšího, než byla první debata v Atlantě, která přivodila pád prezidenta Bidena.

Říkáte, že debata na Fox News zatím není z obou stran potvrzená. Do voleb zbývá stále dost času. Kolik televizních debat mezi těmito dvěma kandidáty se dá vlastně ještě čekat?

Já bych to odhadoval na dvě, se kterými podle mě bude Trump souhlasit. První by mohla být ta v září, někdy v říjnu – blíže k termínu voleb – by mohlo dojít ještě k jedné. No a pak také velmi pravděpodobně ještě uvidíme debatu viceprezidentských kandidátů, která bude neméně zajímavá.