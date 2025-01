Investoři se předhání, kdo postaví na albánském pobřeží lepší resort. Mezi nimi i zeť Donalda Trumpa

„Když se podíváme na původ turistů, tak se ukáže, že 43 procent z nich je z Kosova. Jeden člověk z Kosova může přijet, odjet a zase přijet, a počítá se to jako dva turisté. Takže proto údaje ukazovaly, že do Albánie přijelo víc lidí z Kosova, než kolik jich tam celkově žije,“ říká datový analytik Ilir Brasha, podle kterého je možné, že se turismus v Albánii podílí na HDP až 20 procenty, což je podle něj dlouhodobě neudržitelné.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý pořad Za obzorem Jiřího Klečky

Zeť Donalda Trumpa Jared Kushner by chtěl postavit luxusní resort na jediném albánském ostrově Sezan, který je teď opuštěný a jsou na něm jen zbytky vojenské infrastruktury, kterou tam v minulém století postavil tehdejší albánský komunistický režim. Výstavbu na ostrově schválila albánská vláda 15. ledna.

Kromě ostrova je také v plánu vybudování plážového rezortu nedaleko města Zvernec. Právě tahle investice by ale mohla poškodit místní přírodu, která spadá do ekologicky chráněné oblasti Narte-Zvernec, varují odborníci.

Zátoka u ostrova Sazan | Foto: Jiří Klečka | Zdroj: Český rozhlas

„V této oblasti žije více než 220 druhů ptáků. A například během hnízdění se jich na tomhle území vyskytují tisíce. Hnízdí tu významné druhy a jiné tu zase přečkávají zimu. V současné době například monitorujeme pelikána dalmatského, který je v Albánii kriticky ohroženým druhem, ale také ohroženým druhem ve Středomoří. Je tu také tuleň středomořský, který je kriticky ohroženým druhem a jedním z nejohroženějších savců na planet. Na celé zemi je už jen 600 nebo 700 jedinců,“ říká Xhemla Xherri z albánské neziskové organizace PPNEA. Ta žaluje albánskou vládu kvůli výstavbě letiště nedaleko jihoalbánského města Vlora.

Letiště Vlora | Foto: Jiří Klečka | Zdroj: Český rozhlas

Kabinet v únoru roku 2024 přijal zákon, který umožňuje výstavbu kdekoli v zemi - včetně chráněných přírodních oblastí. Shodu okolností zveřejnil Kushner plán na výstavbu hotelu v zátoce a na ostrově Sazan jen pár dní potom, co tento zákon prošel. Trumpův zeť se svou ženou Ivankou několikrát Albánii navštívili. V roce 2023 je například reportéři vyfotili v Tiraně s albánským premiérem Edim Ramou.

„Je zřejmé, že se chce albánský premiér Edi Rama dostat blíže k americké administrativě. Je to taková investice do toho, aby k ní získal zadní vrátka nebo kontakt s Bílým domem. V poslední době měl totiž problémy se zákony Spojených států, a to minimálně dvakrát,“ říká komentátor a poradce opoziční albánské demokratické strany Adri Nurellari.

Jak se albánský premiér dostal do křížku s americkými zákony? A dá se po Albánii cestovat tak, aby z toho těžili hlavně místní? Poslechněte si celý pořad Za Obzorem, audio je v úvodu článku.

Komentátor a poradce opoziční albánské demokratické strany Adri Nurellari | Foto: Jiří Klečka | Zdroj: Český rozhlas