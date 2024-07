Italská premiérka Meloniová váhá s podporou von der Leyenové. Cítí se vyřazena ze hry o nejvyšší posty

Italská premiérka Giorgia Meloniová se stále nerozhodla, zda její strana bude v Evropském parlamentu hlasovat pro mandát Ursuly von der Leyenové v čele Evropské komise. Píše to deník La Stampa. Meloniové strana Bratři Itálie (FdI) má 24 europoslanců a patří tak k nejsilnějším stranickým delegacím v europarlamentu. Ve frakci Evropských konzervativců a reformistů (ECR), kde FdI sedí, von der Leyenovou podpoří ODS a Nová vlámská aliance (N-VA). Řím 20:40 12. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Italská premiérka Giorgia Meloniová a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na summitu G7 v Itálii | Foto: Guglielmo Mangiapane | Zdroj: Reuters

Meloniová nad podporou pro druhý mandát pro šéfku Evropské komise váhá. Italská premiérka otevřeně kritizovala způsob, jak představitelé lidovců, sociálních demokratů a liberálů nalezli shodu na tom, kdo obsadí v příštích pěti letech nejvyšší unijní funkce.

Italská vládní koalice také není jednotná v postoji k druhému mandátu pro von der Leyenovou. Strana Vzhůru Itálie ministra zahraničí Antonia Tajaniho sedí v lidovecké frakci EPP a šéfku komise podpoří, Liga vicepremiéra Mattea Salviniho je ve frakci Patriotů pro Evropu a bude hlasovat proti.

Spolupředseda klubu ECR Nicola Procaccini z FdI tento týden řekl, že „nejsou podmínky“ proto, aby celá frakce podpořila von der Leyenovou. Podle něj však uvnitř skupiny panuje volnost hlasování. Procaccini dal najevo, že některé stranické delegace druhý mandát stávající šéfky komise podpoří. Podle deníku La Stampa pro ni zvednou ruku europoslanci za ODS a N-VA.

Nejmenovaný zdroj blízký ODS uvedl, že o podpoře pro von der Leyenovou se stále vede intenzivní diskuze. Šéfka komise by měla teprve v úterý ráno zamířit na setkání se zástupci frakce ECR, dosud s nimi ještě nemluvila.

Snaha najít hlasy

Na rozdíl od Patriotů pro Evropu není ECR v politické izolaci a frakce by měla dostat dva posty místopředsedů Evropského parlamentu. O jeden má zájem právě strana italské premiérky.

ECR by měla dostat i předsednictví petičního, rozpočtového a zemědělského výboru. Šéfem rozpočtového výboru by měl zůstat Belgičan Johan Van Overtveldt, Poláci ze strany Práva a Spravedlnost by měli vést petiční výbor a ODS by měla dostat post šéfa zemědělského výboru. Podle zdroje blízkého ODS jednání o šéfovi či šéfce zemědělského výboru stále probíhají a zatím není nic definitivně rozhodnuto.

O tom, zda Ursula von der Leyenová znovu povede Evropskou komisi, budou europoslanci hlasovat ve čtvrtek. Na papíře má von der Leyenová podporu zhruba 400 poslanců z frakcí lidovců, sociálních demokratů a liberálů. V tajné volbě jí však zřejmě všichni členové těchto frakcí hlas nedají a šéfka EK hledá podporu i mimo tyto tři kluby, aby získala potřebných 361 hlasů.

Meloniová a von der Leyenová udržovaly před volbami do Evropského parlamentu dobré vztahy. Italská premiérka pak však kritizovala současné směřování Evropské unie a dostala se pod tlak krajně pravicových sil, které ji kritizovaly, že má až příliš dobré vztahy se šéfkou komise.

Meloniová se také cítila vyřazená ze hry při jednání o obsazení nejvyšších postů. Podle tisku se Meloniová na summitu EU, který o rozdělení funkcí rozhodoval, hlasování ohledně druhého mandátu pro von der Leyenovou zdržela.