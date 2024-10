‚Hizballáh je silnější než Hamás, Izrael byl ale připraven mnohem líp.‘ Přesto hrozí vleklá válka

Poslední izraelská válka s libanonským Hizballáhem v roce 2006 byla mezi izraelskými experty považována za neúspěch. Letectvo mělo jen omezený seznam cílů. Vojáci měli během bojů v členitém terénu jižního Libanonu problémy a nedařilo se dosáhnout stanovených cílů. Tehdy to bylo vrácení dvou zajatých izraelských vojáků a vytlačení Hizballáhu z pohraniční oblasti, vzpomíná americký list New York Times. Svět ve 20 minutách Tel Aviv/Bejrút 0:10 14. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Následky izraelského útoku jižně od Bejrútu | Zdroj: Reuters

V současném konfliktu na jihu Libanonu už si Izrael připsal několik vojenských úspěchů. Zabil vůdce Hizballáhu, ochromil jeho komunikační sítě a zaměřil se na místa, kde ukrývá zbraně.

Podle izraelských bezpečnostních expertů se to podařilo díky důkladné přípravě na budoucí bitvu s hnutím po neúspěchu z roku 2006.

Až ale izraelské síly proniknou hlouběji do Libanonu, budou vystaveny větším rizikům, včetně sofistikovaných zbraní používaných Hizballáhem.

Pokud se izraelské vládě nepodaří vypracovat jasnou ústupovou strategii, stejně jako se jí to nepodařilo v Pásmu Gazy, izraelští vojáci by mohli skončit ve vleklé válce, která by vyčerpala armádní zdroje.

„Hizballáh je desetkrát silnější než Hamás, izraelská armáda na něj ale byla připravena dvacetkrát lépe než na Hamás,“ říká Jakov Amidor, generálmajor ve výslužbě, který v letech 2011 až 2013 působil jako izraelský poradce pro národní bezpečnost.

Kouř a plameny v jižním předměstí Bejrútu | Foto: Amr Abdallah Dalsh | Zdroj: Reuters

Omyl Hizballáhu

Připravený byl ale i Hizballáh, a to lépe než při konfliktu z roku 2006. Vybudoval si arzenál, který podle odhadů obsahuje více než 100 tisíc raket a střel, a navíc vycvičil desítky tisíc bojovníků.

Vůdci teroristů pečlivě studovali Izrael a počítali s tím, že se můžou vzájemně ostřelovat, aniž by tím rozpoutali totální válku s židovským státem.

Současný izraelský útok ale ukázal, že to byl zásadní omyl. Izrael vystupňoval své útoky v polovině září, když zahájil několikatýdenní bombardování cílů v Libanonu. Zaměřil se na bojovníky Hizballáhu, vyhodil do povětří jejich vysílačky a pagery. Výbušná zařízení zabila nebo těžce zranila jak bojovníky, tak civilisty.

27. září Izrael udeřil na podzemní komplex a zabil Hassana Nasralláha, dlouholetého vůdce Hizballáhu, který z této skupiny udělal mocnou politickou a vojenskou sílu. V půlce minulého týdne izraelští představitelé uvedli, že se pokusili zabít i jeho možného nástupce.

Muži v jižním předměstí Bejrútu se utíkají schovat po izraelském útoku | Foto: Ali Alloush | Zdroj: Reuters

Hrozí opotřebovávací válka

Libanonské ministerstvo zdravotnictví uvádí, že při izraelských náletech zemřely stovky lidí, včetně žen a dětí. Údaje nerozlišují mezi bojovníky a civilisty. Podle libanonské státní tiskové agentury byly po izraelském bombardování mimo provoz nejméně čtyři nemocnice v jižním Libanonu.

Izrael tvrdí, že v posledních týdnech zesílil útoky proti Hizballáhu, aby usnadnil návrat 60 tisíc vysídlených obyvatel severního Izraele do jejich domovů.

A proti jaké síle vlastně Izrael stojí? Podle odhadů CIA měl Hizballáh v roce 2021 přes 20 tisíc aktivních bojovníků a 25 tisíc záložníků. Mrtvý lídr Nasralláh kdysi prohlásil, že hnutí má 100 tisíc ozbrojených členů.

Přestože ozbrojenci nejspíš ztratili přibližně polovinu svého arzenálu při náletech, mají přístup k řízeným protitankovým střelám, což představuje další výzvu pro izraelské vojáky.

Izraelský vrtulník pálí směrem k Libanonu | Foto: Gil Eliyahu | Zdroj: Reuters

Izraelské bezpečnostní experty ale znepokojuje hlavně to, že není jasné, jestli má Izrael jasnou strategii odchodu z Libanonu. Pokud ne, izraelská armáda by se mohla zaplést do opotřebovací války, obávají se analytici.

Mají také za to, že vláda v Tel Avivu musí přetavit taktické úspěchy svého vojska v politický úspěch tím, že bude usilovat o diplomatickou dohodu, která vrátí bezpečnost na sever Izraele. Těžko říct, kdy se izraelští vysídlenci budou moct vrátit domů, pokud taková smlouva nevznikne.

„V tuto chvíli se politická garnitura dostatečně nezabývá tím, jak tuto otázku uzavřít. Obávám se, že naše úspěchy by mohly být zmařeny bez jasné strategie, jak dosáhnout politického urovnání,“ uzavírá slovy bývalého izraelského poradce pro národní bezpečnost Ejala Hulaty deník The New York Times.

„V tuto chvíli se politická garnitura dostatečně nezabývá tím, jak tuto otázku uzavřít. Obávám se, že naše úspěchy by mohly být zmařeny bez jasné strategie, jak dosáhnout politického urovnání," uzavírá slovy bývalého izraelského poradce pro národní bezpečnost Ejala Hulaty deník The New York Times.