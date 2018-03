25. 6. 2016 |Viktor Daněk |Zprávy ze světa

Rozhodnutí Velké Británie odejít z Evropské unie by mohlo otevřít v Severním Irsku staré rány. 30 let nepokojů tam připravilo o život 3,5 tisíce lidí, než konflikt mezi nacionalisty a unionisty ukončila křehká dohoda z Belfastu na konci 90. let. Severní Irsko v referendu hlasovalo pro setrvání v Evropské unii. A podobně jako v Edinburghu i v nespokojeném Belfastu se ozývají hlasy, že by se země mohla od Británie odtrhnout. Ke svým severním sousedům se teď proto s obavami dívají i někteří obyvatelé irského Dublinu.