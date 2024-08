Izraelci oslaví páté narozeniny chlapce, kterého unesl Hamás. Příbuzní nevědí, jestli je stále naživu

Izraelci v pondělí oslaví páté narozeniny Ariela Bibase. Chlapec je se svým ročním bratrem a oběma rodiči už deset měsíců rukojmím v Pásmu Gazy. Nejsou o nich žádné informace. Příbuzní Bibasových si Arielovy narozeniny připomenou průvodem po Tel Avivu. Chtějí tak upozornit, že rukojmí jsou nadále součástí války. Ozbrojenci jich v Gaze zadržují ještě 115, živých i mrtvých. Od stálého zpravodaje Tel Aviv 10:34 5. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plakáty na podporu rukojmích unesených během útoku 7. října (ilustrační foto) | Foto: Ricardo Moraes | Zdroj: Reuters

Na demonstracích za propuštění rukojmích pravidelně promlouvají jejich příbuzní. Je od nich slyšet hněv na vládu, že není schopná dostat unesené lidi domů. Zaznívají emotivní vzpomínky na nejbližší v Gaze. Sdílejí se tu pocity z toho, jak děti snášejí nepřítomnost unesených rodičů. A zpívá se tu izraelská hymna ha-Tikva, tedy Naděje.

„Mám v Gaze čtyři členy své rodiny. Unesli je všechny ve stejný den. O Širi a jejích dvou klucích nevíme nic. Máme jen informaci o jejich tátovi Jardenovi. Viděli ho tam rukojmí, kteří už jsou na svobodě. Byl prý ve špatném stavu, ale v té době byl naživu. Co se s ním děje teď, to nevíme,“ říká Jimmy Miller, bratranec Širi Bibasové, kterou loni 7. října unesli ozbrojenci s jejími dvěma dětmi, osmiměsíčním Kfirem a tehdy čtyřletým Arielem. Pondělím mu je pět. Do Pásma Gazy unesli i jejich tátu Jardena.

„Je strašně smutné, že dvě děti, Ariel a Kfir, jsou tam přes 300 dnů. Celý svět, včetně Hamásu, by měl pochopit, že Ariel a Kfir nejsou pro Hamás nepřáteli. Nejsou nepřáteli pro nikoho,“ říká Jimmy. S kroky vlády ohledně propuštění rukojmích jsou jejich blízcí už hodně nespokojení. Nervozita roste.

„Už čekáme opravdu strašně dlouho, aby vláda uzavřela dohodu. Pokaždé, když už se zdá, že ji skoro máme, tak se něco pokazí. A z dohody nic není. A my se opravdu bojíme, že naše unesené lidi dostaneme nakonec v rakvích. Chceme je živé, co nejdřív,“ vyzývá bratranec unesené Širi Jimmy Miller. Ve stejném duchu skanduje několik stovek přítomných.

Kampani za propuštění rukojmích pomáhají dobrovolníci a dobrovolnice. „Ne, že by na ně vláda zapomněla. Ale je jí to jedno. Pro vládu jsou jen protivnou obtíží. Je to strašně smutné. Židovský koncept přitom říká: pokud zachráníš jednoho člověka, zachráníš celý svět,“ říká paní Viti.

Nadav Tamir je bývalý izraelský diplomat. Teď vede organizaci Fórum rodin rukojmích a nezvěstných. Dlouhou dobu věřil, že se vláda Benjamina Netanjahua skutečně snaží dohodu s Hamásem o propuštění rukojmích najít. Teď už nevěří.

„Premiér nemá zájem o dohodu, chce pokračovat ve válce, protože si myslí, že dohoda ukončí jeho vládní koalici. A že v důsledku toho bude pokračovat soud v jeho korupčních kauzách. Každého blafuje. Američanům, Egypťanům a Katařanům říká, že dohodu chce. Zároveň ale svým koaličním partnerům tvrdí, že válku neukončí,“ tvrdí Tamir.

Právě ukončení války je jednou z podmínek Hamásu pro propuštění rukojmích. A dnes už chtějí válku ukončit i izraelští generálové či zpravodajské služby. Ne ale premiér Netanjahu.

„Dohoda by nebyla dobrá jen pro rukojmí, ale byla by dobrá pro celý region a celý svět. Hamás nelze porazit jen vojensky. Je třeba nasadit i diplomacii. A Spojené státy a šest arabských zemí nabízejí vytvořit v Gaze alternativu k Hamásu. A přestože víme, že by to bylo dobré pro Izrael a že by to mohlo ukončit válku na severu, tak Netanjahu o to kvůli svým politickým zájmům nemá zájem,“ hodnotí situaci Nadav Tamir z Fóra rodin rukojmích a nezvěstných.