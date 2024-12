Japonsko dodá Kongu tři miliony vakcín proti opičím neštovicím. Očkovat se jimi mají hlavně děti

Japonsko by mělo Demokratické republice Kongo od příštího týdne dodávat vakcíny proti nemoci mpox, kterými se mohou očkovat děti. Země se domluvily na celkem třech milionech dávek, napsala agentura Reuters. Kongo je epicentrem onemocnění mpox, dříve známého jako opičí neštovice, které se začalo šířit především na začátku letošního roku. Kinshasa/Tokio 22:10 12. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Konžský zdravotník očkuje muže proti neštovicím, což je klíčový krok v úsilí o zastavení epidemie, která se rozšířila z epicentra, v nemocnici v Gomě v provincii Severní Kivu v Demokratické republice Kongo 5. října 2024 | Foto: Stringer | Zdroj: Reuters

„Dobrá zpráva je, že příští týden do Konga dovezeme japonskou vakcínu, kterou můžeme očkovat děti,“ řekl generální ředitel africké pobočky Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Jean Kaseya. Jedná se o látku s označením LC16m8, kterou vyvinula japonská firma KM Biologics nejprve pro neštovice, je ale účinná i proti mpox. Japonsko dodávku slibovalo už v září, v cestě ale stály právní překážky.

Vakcína se naočkuje dětem ve věku do pěti let prostřednictvím rozdvojené jehly, která látku patnáctkrát vpíchne do kůže. Do Konga tento víkend přiletí delegace z Japonska, která konžské zdravotníky s touto metodou seznámí.

Středoafrická země dostala první vakcíny od Evropské unie, která je dodala v září. Dosud se ale neočkovaly děti, které jsou vůči mpox obzvláště zranitelné, uvedlo CDC. Podle ní tvoří děti mladší 15 let více než 44 procent z 10 533 potvrzených případů mpox.

Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že ve 102milionovém Kongu zaznamenala přes 47 000 případů a více než tisíc obětí. Počet očkovaných dosahuje 50 000, což je však 0,05 procenta konžské populace.

Mpox je virové onemocnění, které se přenáší ze zvířat na člověka, ale také těsným fyzickým kontaktem s osobou nakaženou virem. Nemoc se projevuje zejména vyrážkou s puchýřky, pacienti také trpí horečkami, případně pociťují celkové vyčerpání.

Za hlavní zdroj nákazy se dlouhodobě považuje kontakt s kontaminovanými zvířaty, především pak konzumace jejich masa. Existují však i jiné typy tohoto virového onemocnění, které se přenášejí zejména pohlavním stykem.