Zdravotnická organizace schválila první vakcínu proti nemoci mpox. Zatím je určena jen pro dospělé

Světová zdravotnická organizace (WHO) udělila první povolení pro použití vakcíny proti nemoci mpox u dospělých. Jde podle ní o významný krok v boji proti tomuto virovému onemocnění v Africe, uvedla v pátek agentura AP. Rozhodnutí umožní dárcům, jako jsou globální očkovací aliance Gavi nebo Dětský fond OSN (UNICEF), vakcínu nakupovat. Jedná se o vakcínu MVA-BN farmaceutické firmy Bavarian Nordic. Onemocnění mpox bývalo známé jako opičí neštovice. Ženeva 22:14 13. září 2024

„Toto první schválení vakcíny proti mpox je významným krokem v boji proti této nemoci, a to jak během současné epidemie v Africe, tak i v budoucnu,“ řekl šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Světová zdravotnická organizace také oznámila, že vytváří mechanismus, který zajistí spravedlivé přerozdělování testů a vakcín proti mpox mezi státy, které je nejvíce potřebují. Agentura AP však připomíná, že zásoby vakcíny jsou omezené, protože ji vyrábí pouze jeden výrobce.

Organizace WHO sdělila, že od začátku epidemie v roce 2022 zaznamenala 103 000 případů nákazy nemocí mpox. Ve více než desítce afrických zemí zemřelo celkově 723 lidí. Podle afrických odborníků je k potlačení epidemie na kontinentě potřeba asi deset milionů dávek vakcíny.

Dárci prozatím přislíbili poskytnutí přes 3,6 milionu vakcín. Skupina evropských zemí a Spojené státy slíbily 620 000 dávek vakcíny MVA-BN. Japonsko se zavázalo dodat tři miliony dávek vakcíny LC16, uvedla ve své zprávě WHO.

WHO schválila dvoudávkovou vakcínu pro osoby starší 18 let. Osobám mladším 18 let ji nedoporučuje, ale umožňuje její použití pro děti a mladistvé v místech ohniska nákazy, kde přínos očkování převáží nad možnými riziky.

Vakcínu společnosti Bavarian Nordic již dříve schválilo několik západních zemí během epidemie mpox v roce 2022. Miliony dávek podaných dospělým pomohly zpomalit šíření viru, nicméně účinky vakcíny u dětí nejsou dostatečně prokázány.

Mpox je virové onemocnění, které se přenáší ze zvířat na člověka, ale také těsným fyzickým kontaktem s osobou nakaženou virem. Projevuje se vyrážkou s puchýřky, pacienti také trpí horečkami, případně pociťují celkové vyčerpání. Nemoc, která nejčastěji postihuje děti do 15 let, je smrtelná zhruba pro tři procenta nakažených.