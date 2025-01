Je dobře, že předsednictví EU má při nástupu Trumpa Varšava, soudí znalec. Donaldi se můžou shodnout

Polsko se na začátku roku ujalo předsednictví v Radě EU. V USA se teď prezidentem stává Donald Trump. Jeho výhrůžky a požadavky z volební kampaně a období před nástupem do Bílého domu vzbudily v unii řadu obav a nejistot. Varšava ale má s Washingtonem a Trumpem historicky nadstandardní vztahy. „Pro Polsko bude důležité udržet jednotu Evropy,“ říká v Bruselských chlebíčcích odborník na tuto zemi z Asociace pro mezinárodní otázky Vít Dostál. Bruselské chlebíčky Praha/Brusel 7:29 20. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nástup Trumpa za polského předsednictví | Zdroj: Český rozhlas

„Je dobře, že zrovna Polsko má to předsednictví a že Polsko je tím hráčem, který se má snažit o udržení jednoty, protože Polsko je ve velmi zvláštní situaci ve vztahu ke Spojeným státům,“ popisuje Dostál.

Naráží na to, že Varšava má na jednu stranu silné vazby s americkou politikou a platí za významného spojence Washingtonu v Evropě, který velmi stojí zachování vojenské přítomnosti USA na starém kontinentu a pomoc Ukrajině proti ruské agresi. Při jejich zpochybnění nebo snahách nové americké administrativy o narušení evropské jednoty se tak Polsko může dostat do schizofrenního postavení.

Dva Donaldi

V čele polské vlády teď navíc stojí proevropský Donald Tusk, který neměl v minulosti problém Donalda Trumpa veřejně kritizovat. K tomu má polský premiér napjaté vztahy s konzervativním prezidentem Andrzejem Dudou, který naopak platí za politika blízkého staronovému šéfovi Bílého domu – stejně jako celá jeho strana, dnes opoziční Právo a spravedlnost.

„Při tom všem bych přesto řekl, že výchozí pozice Polska je v celku dobrá, aby se nastavily vztahy i s novou administrativou,“ domnívá se výkonný ředitel AMO. Polská vláda se na nástup Trumpa podle něj intenzivně připravovala a budovala kontakty s jeho lidmi. Polské výdaje na obranu ve výši přes čtyři procenta HDP budou zřejmě ve Washingtonu také imponovat.

„To je něco, s čím se lépe začíná jednání, než když neplníte ani ta dvě procenta,“ komentuje Dostál pozici Tuskovy vlády vůči té Trumpově.

Právě bezpečnost je stěžejním tématem polského předsednictví EU. Netýká se zdaleka jen obrany, ale také migrace, online prostoru a čelení dezinformacím, energetiky, ekonomiky nebo zdraví. Podle Víta Dostála je sázka na téma bezpečnosti šikovným tahem polské vlády.

Analytik a výkonný ředitel Asociace pro mezinárodní otázky Vít Dostál | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

„Heslo předsednictví ‚Bezpečnost, Evropo!‘ jednak připomíná clintonovské ‚Ekonomika, hlupáku!‘. Ukazuje, že je to všechno o velkém tématu bezpečnosti. Zároveň to tak trochu omezuje debatu. Dává tomu, kdo to téma přináší, nástroj k prosazení věcí a jejich urychlení,“ vysvětluje expert na Polsko volbu hlavního motta předsednictví, které úzce souvisí i s domácí polskou politikou.

Čeho může Varšava během svého předsednictví dosáhnout ve prospěch Ukrajiny a jak moc se na něm podepisují spory mezi premiérem Tuskem a prezidentem Dudou? Hrozí, že se do květnových voleb jeho nástupce vloží Elon Musk jako v sousedním Německu a odráží se to už nějak v předvolební kampani? A jaké je současné postavení Polska v unii a vliv Donalda Tuska?

