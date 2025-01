Děsím se slovenské či maďarské cesty pro Česko, říká Síkela. Na starost bude mít i situaci s Grónskem

Nový český eurokomisař Jozef Síkela je připravený spolupracovat s jakoukoli vládou v Česku, i s případným kabinetem řízeným Andrejem Babišem z hnutí ANO. Věří však, že tato situace nenastane. „Děsím se jakékoli podoby se slovenskou případně i maďarskou cestou,“ říká Jozef Síkela v jednom z prvních velkých rozhovorů po nástupu do funkce pro podcast Českého rozhlasu Bruselské chlebíčky. Bruselské chlebíčky Brusel 8:23 13. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V nové funkci má Jozef Síkela na starost i Trumpovy výroky ohledně Grónska | Zdroj: Český rozhlas

Síkela nastoupil do funkce eurokomisaře pro mezinárodní partnerství 1. prosince. V Bruselských chlebíčcích popisuje, jak se zabydlel ve své nové kanceláři v sídle Evropské komise a podnikl první zahraniční cestu do Mauritánie.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Bruselské chlebíčky s novým českým eurokomisařem Josefem Síkelou (STAN).

Nový český eurokomisař také mluví o tom, že do oblasti jeho působnosti spadá i Grónsko, které se minulý týden dostalo do středu pozornosti v souvislosti s výroky zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten prohlásil, že by Spojené státy měly Grónsko získat, a nevyloučil přitom ani použití síly.

Podle Síkely už se eurokomisaři Trumpovými výroky zabývají. „Ještě před několika měsíci bych si neuměl představit, že by náš dlouholetý a hodnotově nejbližší spojenec, se kterým máme tolik úspěchů v prosazování demokracie a míru, mohl vyhrožovat Evropě dokonce použitím síly,“ komentuje situaci Jozef Síkela. A dodává, že Evropská komise „ve vhodnou dobu přijde s vhodnou reakcí“.

Grónsko je součástí Dánského království. Samotný ostrov přímo není v Evropské unii, ale je klasifikovaný jako „zámořské území přidružené k EU“. A Síkela připomíná, že Grónsko má zdroje řady surovin, které Evropa potřebuje pro svoji zelenou a digitální transformaci.

Kam se český eurokomisař chystá na další pracovní cesty? Co ho překvapilo na jednáních sboru eurokomisařů? A jak chce práci Evropské komise prezentovat lidem v Česku? Poslechněte si nejnovější Bruselské chlebíčky, audio je v úvodu článku.