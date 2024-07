Kdo bude další český eurokomisař? ‚Síkela je velmi pravděpodobný, ale nemá to jisté,‘ shodují se novináři

Europoslanci rozhodnou, zda bude Ursula von der Leyenová předsedkyní Evropské komise i na druhé období. „Další mandát nemá jistý, ne všichni čeští europoslanci ji chtějí podpořit,“ říká šéf zahraniční redakce Českého rozhlasu Filip Nerad. Podle zpravodajky Hospodářských novin v Bruselu Kateřiny Šafaříkové ale to, že peo ni někteří z českých zástupců nebudou hlasovat, neznamená, že se to odrazí na „českém“ portfoliu, říká pro Český rozhlas Plus.

