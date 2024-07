Von der Leyenová hledá většinu pro dalších pět let. Z Čechů může pevně počítat jen s pěti europoslanci

Dosavadní šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová ve čtvrtek předstoupí před Evropský parlament, aby v tajné volbě získala podporu i pro svůj druhý pětiletý mandát. Dělá vše pro to, aby si v 720členném tělese většinu zajistila, mezi 21 českými europoslanci ale převažují její odpůrci, kteří jí hlasy v tajné volbě nedají. Do poslední chvíle je na vážkách trio europoslanců z ODS a pirátka Markéta Gregorová. Ostatní mají jasno. Štrasburk 6:00 18. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Von der Leyenová získala podporu lídrů unijních států na Evropské radě a nyní bude v Evropském parlamentu hrát o hlas minimálně od 361 poslanců. Opírat se bude o dosavadní centristickou většinu Evropské lidové strany (EPP), socialistů (S&D) a liberálů z Renew, kteří mají dohromady 401 zástupců.

Nemůže ale počítat se všemi, u každé ze tří frakcí středové většiny jsou již dopředu známí odpadlíci, kteří pro ni hlasovat nechtějí. Těžké to bude mít s francouzskými Republikány z EPP, ze socialistické frakce nemůže počítat s poslancem slovinských sociálních demokratů a z Renew už se proti von der Leyenové postavila irská Fianna Fáil nebo portugalská Liberální iniciativa.

I proto se snažila po hlasech poohlédnout jednak na pravici v Evropských konzervativcích a reformistech (ECR), tak na levici u Zelených. Ani jedni pro ni před pět lety nehlasovali. I proto byla tehdy zvolena velmi těsnou většinou pouhých devíti hlasů.

S oběma zmíněnými frakcemi se v minulých dnech setkala a slíbila jim, že Komise v příští pětiletce zohlední některé jejich programové priority. K plénu europarlamentu promluví ve čtvrtek v 9.00, následovat bude debata a tajná volba začne ve 13.00.

Jak budou hlasovat Češi?

Z české europoslanecké jednadvacítky se von der Leyenová může s jistotou opřít jen o pětici z lidovecké EPP: Danuši Nerudovou a Jana Farského ze STAN, Luďka Niedermayera a Ondřeje Koláře z TOP 09 a Tomáše Zdechovského z KDU-ČSL.

Právě poslední zmíněný ji před pěti lety nepodpořil. Nelíbilo se mu, že byla do funkce nominována dodatečně. „Vyříkali jsme si to, její projev už není tak aktivistický,“ uvedl Zdechovský.

Nerudová na von der Leyenové oceňuje schopnost německé političky zvládnout krize, kterým Evropa v posledních pěti letech čelila. „V tuto chvíli je jediná, která je schopná získat podporu u všech frakcí středové většiny. Pokud navíc nebude zvolena, můžeme se dostat do institucionální krize,“ upozornila pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál s tím, že však podporu pro ni nevnímá jako bianco šek, ale hlavně jako závazek.

Včera jsem se setkala s předsedkyní Evropské komise, která bude za dva týdny žádat Evropský parlament o důvěru, aby mohla pokračovat ve své funkci dalších pět let. Mluvily jsme zejména o tom, jak česká společnost vnímá kroky stávající Komise (především Green deal a boj s… pic.twitter.com/wmLKhRqDEj — Danuše Nerudová (@danusenerudova) July 5, 2024

Naopak jednoznačně ji odmítá sedmice europoslanců ANO a Filip Turek s Nikolou Bartůšek zvolení za Přísahu a Motoristy, kteří všichni patří do nové frakce Patriotů pro Evropu. Dále Ivan David (SPD) z další nové frakce Evropa suverénních národů a nezařazená dvojice zvolená za koalici Stačilo! Kateřina Konečná a Ondřej Dostál.

Klíčoví Zelení a konzervativci

Otazník visí u tria europoslanců ODS z frakce ECR a u pirátky Markéty Gregorové ze Zelených. Ani jeden z této čtveřice během středy ještě rozhodnutý o své podpoře nebyl.

Na jednání zelené frakce zavítala von der Leyenová v minulém týdnu. „Na jednání naznačila, že je ochotná s různými frakcemi podepsat i písemnou dohodu týkající se toho, co bude během následujících pěti let prosazovat. Její znovuzvolení není zatím jisté, hlasy naší frakce spíše potřebuje. My jí je neplánujeme dát zadarmo na bianco šek do dalších pěti let,“ popsala Gregorová.

Jako pozitivní vidí slib von der Leyenové, že bude uplatňovat tvrdý postup vůči Číně, zároveň se s ní ale rozchází v záležitostech týkajících se ochrany soukromí. Že by ji ale podpořit mohla, přiznávala Gregorová už před měsícem.

Před pěti lety Zelení v europarlamentu pro von der Leyen při volbě šéfa komise nehlasovali. Teď jsou prý připraveni ji podpořit. Ale nebude to zadarmo, říká @TerryReintke pro @Radiozurnal1 a @iROZHLAScz Chtějí např. eurokomisaře pro klima a právní stát. https://t.co/B8VQrUKZom — Zdenka Trachtová (@ZdenTra) June 20, 2024

Za konzervativci z ECR dorazila šéfka Evropské komise v úterý ráno. České trio z ODS Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová a Ondřej Krutílek shodně uvedlo, že se o případné podpoře definitivně rozhodnou až po jejím čtvrtečním projevu.

Před pěti lety europoslanci ODS pro von der Leyenovou nehlasovali. Nyní je ale situace značně odlišná, jejich stranický šéf s ní má dobré vztahy.

Premiér a předseda ODS Petr Fiala von der Leyenovou na červnové Evropské radě podpořil a minulý týden serveru Politico řekl, že za ni bude dál lobbovat. I proto, že dle něj rozumí problémům střední Evropy: „Podporuji Ursulu von der Leyenovou a pokusím se pro ni sehnat i další hlasy z ECR.“

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová s českým premiérem Petrem Fialou (ODS) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Černý kůň Meloniová

Konzervativní frakci de facto vede italská premiérka Giorgia Meloniová, která se s šéfkou Komise velmi sblížila. Velmi rychle si k sobě našly cestu a vytvořily oboustranně výhodný tandem.

Meloniové Bratři Itálie mají 24 europoslaneckých křesel, které by von der Leyenové mohly zajistit pohodlné překročení požadované kóty 361 hlasů. Meloniová však ani během středy veřejně nedeklarovala, zda s nimi může šéfka Komise počítat. Na zmíněné červnové Evropské radě se při hlasování sama zdržela.

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a Giorgia Meloniová na summitu G7 v Hirošimě | Foto: Ludovic Marin | Zdroj: AFP / Profimedia