Kinosál bez povolení a nepřiměřený plat. Dcera kapitána Toma zneužila peníze z jeho nadace

Příběh britského válečného veterána Toma Moore obletěl snad celý svět. Pro britské zdravotníky vybral během koronavirové pandemie v přepočtu přes miliardu korun a stal se symbolem boje s touto nákazou. Má to ale trpký konec. Podle závěru britské komise pro dohled nad veřejnými sbírkami Moorova rodina z nadace nepřiměřeně těžila. Londýn 14:53 23. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tom Moore se svou dcerou v roce 2020 | Zdroj: Profimedia

Thomas Moore, známý také jako Kapitán Tom, byl veterán britské armády z doby druhé světové války. V dubnu 2020 slíbil, že na podporu své charitativní sbírky, přejde 100krát svoji zahradu. Byl po operaci kyčle a pohyboval se s pomocí chodítka. Svůj slib splnil a peníze se jen hrnuly.

„Na začátku jsme si stanovili cíl vybrat 1000 liber. Snili jsme o pěti tisících, ale moc jsme tomu nevěřili. To, co se odehrává, předčilo naše nejdivočejší sny,“ reagovala na nečekaný úspěch Tomova dcera Hannah.

Když slavil 100. narozeniny, obdržel přes 125 tisíc pohlednic a gratulací a veterána druhé světové války uvedla královna Alžběta II. do šlechtického stavu.

„Nikdy by mě ani ve snu nenapadlo, že bych se někdy mohl stát rytířem. Nevím vlastně, co to znamená, ale zní to dobře. Přemýšlím, jak se mi podaří kleknout před královnu. Pokud si totiž kleknu, nevstanu,“ vtipkoval veterán.

O devět měsíců později Tom Moore ve svých sto letech zemřel. Rodinná nadace žila dál svým životem. Její hospodaření se záhy stalo předmětem vyšetřování. To po roce došlo k závěru, že s penězi nakládala rodina nehospodárně a neeticky.

„Zjistili jsme, že rodinní příslušníci z provozu nadace výrazně osobně těžili. Dcera si nechala vyplácet nadstandardně vysoký plat a převáděla peníze na své další společnosti. Opakovaně jsme je vyzývali, aby učinili nápravu. Ale marně,“ shrnul David Holdsworth, ředitel britská komise pro dohled nad nadacemi a veřejnými sbírkami,

Poslední kapkou byly rodinné lázně a domácí kinosál, které si rodina nechala postavit za domem, navíc bez stavebního povolení. Stavbu už nechaly úřady odstranit. Dcera Toma Moora a její manžel mají zákaz pracovat v charitě.