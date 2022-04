Vlajková loď černomořského námořnictva hoří. Ruský křižník Moskva poškodil výbuch munice

Politolog: Pro většinu voličů Le Penové je Putin okrajové téma ve srovnání s obranou vlastní identity

„Míra odporu k Macronovi je v (levicových) kruzích velmi vysoká,“ říká Lukáš Macek s tím, že část se může rozhodnout, že „kopne do mraveniště“ a uvidí, co by se stalo s krajně pravicovou prezidentkou.