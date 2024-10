Po útoku Izraele utíkají lidé z jihu Libanonu do Bejrútu, do hor i do Sýrie, říká zástupce velvyslance

Izrael v noci na úterý zahájil pozemní operaci na jihu Libanonu. Podle zástupce českého velvyslance v Libanonu Jana Husáka je situace znát i v hlavním městě země Bejrútu. Situace se dotkla i českých občanů pobývajících v zemi. „Našim občanům bylo doporučeno, aby Libanon opustili komerčními lety,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha/Bejrút 10:34 1. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Libanonci, kteří uprchli z vesnic u hranic s Izraelem, na promenádě v přístavním městě Sajdá (24. září 2024) | Zdroj: ČTK, AP

Jaká je teď situace v ulicích Bejrútu? Je nějak poznat, že izraelská armáda vstoupila na území Libanonu?

Ano, poznat to jde. Situace v Bejrútu je znát. Od minulého týdne, kdy začalo silné bombardování jižního předměstí, řada lidí Bejrút opustila. Bejrút je nezvykle vyprázdněný. Mnoho uprchlíků z jihu nebo lidí, kteří utekli před bojovými operacemi, se uchýlilo právě do Bejrútu, případně na sever nebo do hor.

Řada lidí také využila možnost odcestovat ze země, pokud to bylo možné. Část Libanonců se pokusila uchýlit do Sýrie, podobně jako syrští občané, kteří zde bydlí.

Je nějaká reakce od vedení státu?

Premiér včera i o víkendu potvrdil, že libanonská vláda má zájem na příměří a je připravena implementovat rezoluci 1701, což by znamenalo vyslat armádu na ochranu hranic. Tím by měly být nahrazeny jednotky Hizballáhu, ale to bude možné až po dosažení příměří.

Jaká je teď situace českých občanů, kteří jsou na území Libanonu? Máte o nich přehled?

Ano, na konzulárním úseku a velvyslanectví ve spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí jsme neustále v kontaktu s českými občany. Přes aplikaci DROZD evidujeme přes 280 osob a ve spolupráci s ministerstvem budeme doporučovat další postupy. Našim občanům bylo doporučeno, aby Libanon opustili komerčními lety.