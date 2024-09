Izrael informoval USA o pozemních útocích v Libanonu. Média čekají rozsáhlejší operaci armády

Americká diplomacie v pondělí uvedla, že dostala od Izraele informace o omezených pozemních útocích v Libanonu. Podle amerického tisku by však mohla v příštích hodinách začít rozsáhlejší pozemní operace izraelské armády na libanonském území. Tento scénář naznačil ve svých prohlášeních i izraelský ministr obrany Joav Galant, který v pondělí řekl, že brzy začne další fáze války proti libanonskému hnutí Hizballáh, které ostřeluje sever Izraele. Tel Aviv/Washington 22:27 30. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelská obrněná vojenská vozidla se řadí do formace uprostřed přeshraničních bojů mezi Hizballáhem a Izraelem | Foto: Jim Urquhart | Zdroj: Reuters

Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Matthew Miller v pondělí večer SELČ sdělil, že Izrael informoval USA o jistém počtu operací v Libanonu. „Řekli nám v daném čase, že se jedná o omezené operace zaměřené na infrastrukturu Hizballáhu u hranic,“ řekl Miller.

Informace o operacích izraelských speciálních sil na libanonském území s odkazem na nejmenované zdroje přinesla během dne například stanice CNN a další média. Cílem operací bylo sbírat zpravodajské poznatky a ničit některé cíle. Nejmenovaný americký představitel agentuře Reuters řekl, že izraelský pozemní útok na Libanon by mohl začít velmi brzy. Napovídá tomu rozmístění izraelských vojenských sil, které pozorují Spojené státy. Dále se k záležitosti nechtěl vyjádřit.

Izraelská pozemní operace by mohla začít bezprostředně, píše deník The Washington Post s odkazem na zdroj z americké vlády, kterou Izrael informoval o svých záměrech. To potvrdil jeden zdroj i stanici CBS, podle které by se tak mohlo stát již v pondělí.

Zamýšlená pozemní ofenziva by měla být menšího rozsahu než válka mezi Izraelem a Hizballáhem z roku 2006, jejíž nejintenzivnější fáze trvala zhruba měsíc, píše The Washington Post. Zaměřit se má především na příhraniční oblast s Izraelem, kde chce armáda zničit zbraně a infrastrukturu Hizballáhu, jehož vojenské křídlo EU považuje za teroristickou organizaci.

‚Likvidace Nasralláha není všechno‘

„Příští fáze války proti Hizballáhu brzy začne,“ uvedl v pondělí odpoledne Galant. Podle něj tato fáze umožní vytvořit podmínky pro návrat lidí evakuovaných na severu Izraele kvůli ostřelování ze strany Hizballáhu. „Změníme situaci a vrátíme obyvatele domů,“ uvedl.

„Likvidace Nasralláha je velmi důležitý krok, ale není to všechno. Využijeme všech kapacit, které máme,“ řekl dříve Galant vojákům rozmístěným v severním Izraeli u hranic s Libanonem s odkazem na páteční vzdušný úder Izraele, který na předměstí Bejrútu zabil dlouholetého šéfa Hizballáhu Hasana Nasralláha.

Večer izraelská armáda oznámila, že vyhlásila vojenskou zónu uzavřenou pro civilisty ve třech obcích u libanonské hranice. Jednotky z mise OSN UNIFIL na jihu Libanonu oznámily, že kvůli intenzitě bojů přerušují své hlídkové aktivity. Jeden libanonský zdroj řekl agentuře Reuters, že libanonská armáda se stáhla z některých svých pozic na jihu, což by mohl být další signál blížící se rozsáhlejší izraelské vojenské operace.

Americký prezident Joe Biden v odpovědi na otázku ohledné možné izraelské ofenzivy do Libanonu řekl, že by byl spokojený, kdyby Izrael své tažení zastavil. „Potřebujeme příměří teď,“ řekl podle stanice CNN.

Minulý týden Francie a USA předložily návrh na jednadvacetidenní zastavení bojů mezi Libanonem a Izraelem. Představitelé izraelské armády už minulý týden, kdy izraelské letectvo výrazně zintenzivnilo údery proti Hizballáhu na mnoha místech Libanonu, opakovaně uváděli, že pozemní síly jsou připraveny vstoupit do jižního Libanonu s cílem vytlačit Hizballáh od hranic a znemožnit mu odpalovat rakety na Izrael.

Úřadující vůdce Hizballáhu Naím Kásim v pondělí ve svém prvním veřejném vystoupení od zabití Nasralláha prohlásil, že pokud se Izrael rozhodne pro pozemní operaci, jsou bojovníci Hizballáhu připraveni k boji a obraně Libanonu. „Síly odporu jsou připraveny na pozemní boj,“ tvrdil Kásim. „Zvítězíme, jako jsme zvítězili v roce 2006 při osvobození tváří v tvář izraelskému nepříteli,“ dodal s odkazem na druhou libanonskou válku, která v létě zmíněného roku trvala měsíc a ve které se za vítěze považovaly obě strany.