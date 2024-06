Macron jako lídr selhal. Francouze zajímá vlastní peněženka a migrace, upozorňuje senátor Fischer

Francii čekají za necelý měsíc předčasné parlamentní volby. Prezident Emmanuel Macron je vyhlásil v reakci na prohru své strany ve volbách do Evropského parlamentu, v nichž zvítězilo nacionalistické Národní sdružení spjaté s Marine Le Penovou. „Je to neúspěch, který už je vidět i pouhým okem. Macron si uvědomuje, že stále ještě může být aktérem, ale musí využít doslova všech svých pravomocí,“ uvádí senátor Pavel Fischer v pořadu Interview Plus. Interview Plus Praha 20:44 12. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francouzský prezident Emannuel Macron jako lídr selhal. myslí si senátor Pavel Fischer (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Podle bývalého velvyslance ve Francii je volební výsledek projevem nespokojenosti voličů s vládou a postupem reforem i s necitlivým chováním prezidenta vůči nim. „Lidé zároveň nejsou přesvědčení o tom, že ta lepenovská strana bude vládnout nějak brilantně. Spíš je to protestní hlas, který je už skutečně slyšet. Je to vážná chvíle nejen pro Francii, ale i pro celou Evropu,“ zdůrazňuje senátor.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Interview Plus Šárky Fenykové. Hostem je senátor Pavel Fischer, bývalý velvyslanec v Paříži

V reakci na neúspěchy ve Francii zpravidla dochází ke změně na postu premiéra, Macron místo toho přistoupil ke zkrácení volebního období, které mělo trvat až do roku 2027. Předčasné volby se budou konat teprve pošesté v 26leté historii páté republiky.

„Je to buď ruská ruleta či pokerová hra, anebo velmi zajímavý kalkul. Každou z možností bych nechal na stole, teprve historie ukáže, jestli se Macron strefil, nebo ne. Může totiž zkusit skřípnout lepenovskou stranu, která není připravena vládnout – musíte mít 30 osobností do ministerských funkcí a to oni zatím nemají,“ vysvětluje Fischer.

„Je to buď ruská ruleta či pokerová hra, anebo velmi zajímavý kalkul.“ Pavel Fischer o Macronově rozhodnutí vypsat předčasné volby

Pokud nacionalisté nezískají ústavní většinu, Macron jim nedovolí prosadit reformy institucí. Jejich vláda by také byla pod tlakem finančních trhů, a navíc by se musela přizpůsobovat rozhodnutím Evropské rady. „Jedním ze scénářů je, že pokud vyhrají lepenovci, Macron je bude chtít u vlády znemožnit. Ale je to hodně riskantní sázka,“ upozorňuje.

Neúspěšný lídr

Parlamentní volby ale podle Fischera nutně nemusí dopadnout stejně jako ty evropské – volební účast totiž bývá vyšší a jiný je i volební systém, který je dvoukolový. A právě přes druhé kolo se lepenovci zpravidla nedostanou, pokud pro ně není příznivá konfigurace.

Současně senátor Fischer kritizuje Macrona za to, že na evropské volby reaguje na domácí scéně. Jako lídr navíc podle něj v řadě ohledu selhal.

Senátor Pavel Fischer | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Sliboval, že přestane Francii zadlužovat, ale kvůli pandemii covidu a energetické krizi se zadlužil mimořádně rychle. Překročil magickou hranici 100 procent dluhu vůči HDP. Nezvládl imigraci, péči o nezaměstnané, reformu důchodů prosadil tak, že si zcela odcizil levici,“ vypočítává prezidentova selhání.

„Zajímalo by mě, co voličům nabídne, protože všechny důležité věci už řekl – i ve vztahu k Evropské unii. Nabízel velké vize, ale je vidět, že Francouze to prostě nezajímá, oni se dívají do peněženky. Hlavní témata v minulosti byly kupní síla a ekologie, dnes už je to jenom imigrace,“ dodává Fischer.

Vláda Emmanuela Macrona dnes nemá v parlamentu většinu, aby prosazovala reformy, a o každém zákonu musí vyjednávat. Bezprecedentní je podle bývalého diplomata i rychlost, s jakou se vládní formace rozdrolila: „Jako kdyby si neuměl udržet moc. A přitom politická moc je předpokladem pro to, abyste mohl vládnout,“ konstatuje.

Poslechněte si celý rozhovor v nahrávce v úvodu článku.