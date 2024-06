Macron prokázal politickou odpovědnost a odvahu, říká bývalý europoslanec Telička

S Evropskou unií spojil většinu své kariéry. „K obrovskému skoku nedochází, byť nárůst je znatelný,“ komentuje v rozhovoru pro Český rozhlas Plus podnikatel a bývalý europoslanec Pavel Telička nárůst krajně pravicových sil. „Je to ale zdvižený prst.“ OSOBNOST PLUS Brusel 0:10 11. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Telička, podnikatel a bývalý poslanec Evropského parlamentu | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

Francouzský prezident Emmanuel Macron rozpouští Národní shromáždění poté, co jím založená strana Obnova utrpěla v evropských volbách zásadní porážku – nacionalistické Národní sdružení získalo přes 30 procent hlasů. „Macron prokázal svou úroveň hned v několika směrech,“ komentuje také náš bývalý eurokomisař Telička.

„Vzal odpovědnost do značné míry na sebe a uznal, jaká je momentální situace. Myslím, že ať se nám to líbí, nebo ne, je to fér. Doufejme, že má připravenou strategii, která je promyšlenější a vidí dál než jen za jeden volební den,“ dodává v Osobnosti Plus.

Zdvižený prst pro Evropu

Dokáže si představit podobnou situaci v domácím kontextu? A k jakým výsledkům může vést tento politický tah? „V celoevropském kontextu dopadly volby dobře, tedy pro proevropské strany,“ odpovídá.

Nejsilnější středopravé uskupení zůstává, současně ale posiluje krajní pravice. Měl by to být výrazný signál pro orgány Unie? „Je to zdvižený prst,“ myslí si. Dovede si ale představit, že „tlak těchto extrémů bude možná paradoxně působit větší jednotu koalice, která se začne formovat“.

„K nějakému obrovskému skoku nedochází, byť nárůst je znatelný,“ tvrdí. Zároveň se ptá, jakou politickou odvahu bude mít koalice, nebo jestli nebude slevovat ze svých cílů pod tlakem krajní pravice nebo populistických hnutí. To vše se ukáže v dalších týdnech a měsících, uvažuje.

Celoevropské, nebo národní volby?

V některých zemích dominovala národní témata, jinde spíše ta evropská. Zřejmým signálem evropských voleb je ale už teď zpráva o značné nespokojenosti napříč Evropou, říká Telička.

Reflektuje přitom jistou politickou krizi, nespokojenost částí občanů a voličů s vlastní životní úrovní nebo směřováním EU. „Unie není schopna oslovit zklamané voliče nebo řešit palčivé problémy,“ domnívá se.

Tuto dynamiku vidí bývalý poslanec Evropského parlamentu napříč celou Unií a evropské instituce by ji měly brát vážně.

Uspěla však krajní pravice v jiné zemi tak zásadně jako ve Francii? Host Barbory Tachecí komentuje situaci v Německu nebo Nizozemsku, pozornost obrací také ke středoevropskému prostoru. Na Slovensku se na první volební příčce umístila opozice. Je to příslib do budoucna? Poslechněte si celou Osobnost Plus výše.