Záhada, kterou dosud nikdo neobjasnil. Před deseti lety zmizel let MH370 s 239 lidmi na palubě

Je to deset let od zmizení boeingu Malaysia Airlines na letu MH370, jedné z největších záhad v dějinách letectví. Letadlo s 239 lidmi na palubě letící z malajsijského Kuala Lumpuru do čínského Pekingu přestalo s leteckými dispečery komunikovat 8. března 2014. Později se podle všeho zřítilo do Indického oceánu. V lednu následujícího roku Malajsie případ oficiálně označila za nehodu. Kuala Lumpur/Praha 10:43 8. března 2024

Jeden z mála kousků, o nichž se předpokládá, že pocházejí z letu MH370 | Foto: Grant Lee Neuenburg | Zdroj: Reuters

Boeing 777 přestal s dispečery komunikovat asi 40 minut po startu, ve chvíli, kdy si ho nad Jihočínským mořem předávali dispečeři z Malajsie a Vietnamu.

Lidé na palubě Na palubě bylo 227 cestujících, včetně dvou dětí.

Mezi cestujícími bylo zastoupeno více než deset národností. Převážné šlo o Čínany či Tchajwance (153 lidí), druhou nejpočetnější skupinu tvořili Malajsijci (38 lidí) a dále Indonésané (sedm lidí), občané Austrálie (šest lidí) a Indové (pět lidí).

Posádku letadla tvořilo 12 Malajsijců. Pilotem byl 53letý Zaharie Ahmad Shah, který měl nalétáno celkem 18 365 hodin. U společnosti Malaysia Airlines pracoval od roku 1981.

Pak se ze své trasy prudce stočilo na jihozápad, podle dat vojenských radarů letělo kolem malajsijsko-thajské hranice, kolem ostrova Penang – kde se narodil kapitán letadla – a s radary přestalo komunikovat 2,5 hodiny po startu nad Andamanským mořem, které je součástí Indického oceánu. Podle dalších dostupných dat letělo ještě šest hodin, než se zřítilo do oceánu západně od Austrálie.

Pátrání po letadle ani po deseti letech není úspěšné. Od Malajsie ho postupně přebrala Austrálie, která měla lepší prostředky. Místo dopadu se ale najít nepodařilo. Nejprve se pátralo v Jihočínském moři, později se hledání přesunulo do Indického oceánu.

První trosky oceán vyplavil v červenci 2015 na ostrově Réunion. Později se objevily i další, a to na březích Madagaskaru a Tanzanie. Oficiální pátrání skončilo v lednu 2017. Později po letadle pátrala například soukromá společnost Ocean Infinity. Bez úspěchu.

Zmizelo záměrně

Přirozeně se objevuje spousta teorií o tom, co se stalo. Po letech vyšetřování je zjevné, že letadlo zmizelo záměrně – nebyla to technická závada ani lidská chyba. Zmizení z hledáčku dispečerů, manévrování kolem hranice Malajsie s Thajskem. A ten, kdo letadlo ovládal, také snížil tlak na palubě, čímž zabránil možnému zásahu cestujících – to vše tuto verzi událostí potvrzuje.

Vyšetřovaly se proto varianty možného únosu a věc prověřovaly různé tajné služby za pomoci čínských i amerických úřadů. Zjistilo se například, že dva pasažéři si letenky koupili na falešné pasy. Skutečné příčiny neštěstí se ale nikdy nepodařilo definitivně objasnit.

Jako pravděpodobná varianta událostí se zvažuje, že trasu letadla odklonil kapitán – 53letý Zaharie Ahmad Shah, který patřil mezi nejzkušenější piloty společnosti Malaysia Airlines. Naznačuje to fakt, že proletěl kolem svého rodného ostrova.

Záhadě se kromě různých teorií věnuje například seriál na Netflixu, kolegové z podcastu Vinohradská 12 k tomu loni vydali sérii, kterou tvoří první, druhý a třetí díl.

Zaharie Ahmad Shah, kapitán pohřešovaného letu MH370 | Zdroj: Profimedia / Polaris