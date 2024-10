Míň Čechů u Síkely, víc jinde v Komisi. Týmy eurokomisařů musí být rozmanité, popisují znalci

Takzvané grilování kandidáta na eurokomisaře Jozefa Síkely ze STAN bude v první polovině listopadu. Až europarlament posvětí jeho úlohu v nové Komisi, pustí se do práce, a to s novým týmem a kabinetem. Ještě ale není jasné, jak přesně ho bude moct sestavit. Síkela čeká na pravidla předsedkyně Komise Ursuly von der Leyenové, vysvětluje náměstek ministra zahraničí Eduard Hulicius (KDU-ČSL) a vedoucí Zastoupení Evropské komise Monika Ladmanová. Bruselské chlebíčky Praha/Brusel 7:17 7. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bruselské chlebíčky | Zdroj: Český rozhlas

„Pravidla na sestavení kabinetu se v čase mění, každá nová Evropská komise je má pozměněná,“ říká v podcastu Bruselské chlebíčky Monika Ladmanová, která stejně jako další host podcastu Eduard Hulicius, působila v kabinetu končící místopředsedkyně Komise Věry Jourové.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Bruselské chlebíčky s Eduardem Huliciusem (KDU-ČSL) a Monikou Ladmanovou

V každém kabinetu platí pravidla geografického a genderového zastoupení. Určité počty jsou stanovené i pro úředníky z Komise nebo lidi, kteří přijdou z dané země.

„To je velmi obohacující, protože diverzita v kabinetním týmu znamená jiné pohledy, možnost porovnávat jednotlivé přístupy a pak navrhovat ta nejlepší řešení,“ dodává vedoucí českého zastoupení.

„V našich pravidlech to bylo a myslím, že bude i teď, že v kabinetu by měly být aspoň čtyři nebo pět národností,“ dodává Eduard Hulicius.

Gender 50:50?

Monika Ladmanová podporuje, aby platilo i pravidlo pro zastoupení takzvaně starých a nových členských států, tedy těch zemí, které jsou v Evropské unii už od druhé poloviny minulého století, a těch, které do ní vstoupily až na začátku tohoto. Jako třeba Česko. „My už nejsme nová země, jsme tam dvacet let,“ rozporuje myšlenku náměstek ministra zahraničí.

28:04 Pro ‚Globální bránu‘ musí Síkela najít peníze a strategii. EU s ní může konkurovat Číně, věří expertka Číst článek

Genderový požadavek měla Ursula von der Leyenová i u sestavování samotné Komise. Zdaleka ne všechny členské státy jí ale vyhověly.

„Jak José Manuel Barroso, tak Jean-Claude Juncker vyzvali členské státy, aby nominovaly ženy. Ale nebyli tak důslední,“ připomíná Ladmanová předchozí šéfy Komise. „Teď už v tom středním a vyšším managementu je dokonce Komise na padesáti procentech zastoupení žen,“ reaguje Hulicius.

Jak fungovalo složení týmu Věry Jourové a jak na spolupráci vzpomínají oba hosté podcastu? Co by teď poradili Jozefu Síkelovi, kdyby jim zavolal o radu? A existuje seznam schopných Čechů a Češek, kteří by mohli zastávat pozice v Komisi? Poslechněte si novou epizodu Bruselských chlebíčků.

Zleva: Eduard Hulicius (KDU-ČSL), Monika Ladmanová a moderátorka Eva Soukeníková během natáčení Bruselských chlebíčků | Foto: Filip Nerad | Zdroj: Český rozhlas