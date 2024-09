Síkela potřebuje do čela kabinetu těžkou váhu, míní Telička. Otazníky má u jeho komunikace

Kandidátům na eurokomisaře, včetně končícího ministra průmyslu Jozefa Síkely za hnutí STAN, začíná náročné období. Musí se důkladně připravit na veřejná slyšení v Evropském parlamentu a také začít skládat svůj tým – v první řadě vybrat šéfa či šéfku svého kabinetu. „Chce to těžkou váhu, někoho, koho všichni znají, koho respektují,“ říká bývalý eurokomisař Pavel Telička. Bruselské chlebíčky Praha 7:31 23. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bruselské chlebíčky 113 | Foto: Aleš Vavřík | Zdroj: Český rozhlas

Portfolio Mezinárodní partnerství a Global Gateway, které v budoucí Evropské komisi připadlo Síkelovi, považuje Pavel Telička za zajímavé a středně významné. Kritice z řad opozice nerozumí.

„Bohužel česká politika je o kydání hnoje a o neschopnosti někomu přiznat zásluhu a být pozitivní. Opravdu sklouzáváme k velmi špatné politické kultuře,“ soudí Telička, který byl prvním českým evropským komisařem.

Domnívat se, že by jakýkoli eurokomisař sehrával významnější roli například v pomoci firmám svého členského státu, je podle něj iluze.

„Komisař by neměl být závislý na subjektech svého státu, v absolutní většině to tak není, občas možná k něčemu přihlédne ve výjimečných případech. Ale význam toho portfolia nemůžeme brát tak, že to otevře dveře českým firmám na rozvojové trhy,“ říká Pavel Telička, který v minulosti působil také jako vyjednavač českého vstupu do EU, velvyslanec v Bruselu nebo místopředseda Evropského parlamentu.

Druhý mandát? Už není co ztratit

Pro úspěch celé nové Evropské komise bude podle něj také důležité, zda se předsedkyni unijní exekutivy Ursule von der Leyenové podaří posílit týmovou práci.

„Druhý mandát ji předurčuje k tomu, aby to byla silná předsedkyně. A je otázka, jestli ta síla a její individualismus v některých věcech nebude provokovat k určité opozici,“ naznačuje Pavel Telička. A současně dodává, že jakýkoli předseda ve svém druhém funkčním období už nemá co ztratit, protože znovu mandát obhajovat nebude.

